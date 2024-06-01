«Чтобы не досталась России»: почему ЕС положил глаз на Молдавию Политолог Брутер исключил прием Молдавии в Евросоюз без Украины

В первый день лета в столице Молдавии пройдет молодежный марш за евроинтеграцию. Акцию поддерживает прозападно настроенное руководство республики. Несмотря на экономический кризис и нерешенную проблему Приднестровья, к концу июня власти рассчитывают продвинуться в процессе вступления в Евросоюз, а осенью провести референдум по этому вопросу. Почему Брюссель заинтересован в интеграции Молдавии и скоро ли она может стать частью ЕС, в материале «Газеты.Ru».

В Международный день защиты детей в этом году в центре Кишинева пройдет марш молодежи в поддержку евроинтеграции. Это событие открыто одобрили власти республики и раскритиковали в оппозиции. Например, муниципальный советник города Бельцы Вячеслав Жуков из партии «Возрождение» обвинил руководство страны в попытке отнять у детей праздник.

«1 июня — это день защиты детей, и, похоже, скоро придется защищать наших детей от этих пациентов с их политизацией всех праздников. Причем здесь день детей и европейский курс?» — задался вопросом оппозиционный политик.

Впрочем, депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Евгений Синкевич не заметил в этом совпадении никаких проблем. По его словам, к мероприятию уже присоединились 13 студенческих организаций.

«Мы хотим показать, что нас много. Большинство молодых людей в Молдове поддерживают интеграцию в ЕС, и мы хотим привлечь к себе внимание. Такие марши помогают начать дискуссию, чтобы люди начали присматриваться к тому, чего хочет молодежь нашей страны», — пояснил он.

Европейские амбиции

Прозападным курсом Молдавия начала полноценно следовать в последние годы. В 2020 году кресло президента заняла лидер «Действия и солидарности» Майя Санду, выступающая за укрепление связей с ЕС и США, а год спустя ее партия получила большинство на досрочных парламентских выборах, тем самым обеспечив себе контроль над исполнительной властью.

Начало СВО в конце февраля 2022 года лишь укрепило разворот Молдавии в сторону Запада. Власти заявляли о поддержке Украины и санкций против России, а также о постепенном отказе от ее энергоресурсов. То есть фактически транслировали западную линию с рядом оговорок. Затем Кишинев вместе с Киевом получил статус кандидата в ЕС и усилил взаимодействие с НАТО.

К лету 2024 года Молдавия подошла в ожидании продолжения процесса евроинтеграции и перехода к ключевому этапу — переговорам с Брюсселем. Согласно заявлениям властей, соответствующее решение может быть принято ЕС в последнюю неделю июня. Кроме того, Кишинев уже заключил с Брюсселем соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности. СМИ допускали, что договор расширит взаимодействие Молдавии с европейской разведкой, а также позволит участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок.

Оппозиционные партии прозападных амбиций властей не разделяют, призывая к улучшению отношений с Россией. Их позиция руководством страны расценивается как «работа на Кремль», попытка подрыва суверенитета и угроза нацбезопасности. Так, партию «Шор», выступающую за взаимодействие с Москвой, запретили и ликвидировали за организацию антиправительственных протестов, вызванных экономическим и энергетическим кризисом.

«Действие и солидарность» вместе с Санду уверена в поддержке своего курса жителями страны. Поэтому 20 октября страну ожидает референдум о присоединении к ЕС. В Кишиневе отмечали, что за счет плебисцита хотят прописать в конституции необратимость процесса евроинтеграции.

Шкурный интерес Брюсселя

Отношение молдаван к прозападному курсу смешанное. Согласно опросу Университетского фонда Черного моря, возможное присоединение к НАТО поддерживают только 28,5% респондентов, против 55,4%. Вступать в ЕС же хотят 54,5% опрошенных, не желают этого 30,5%. Подключение к Евразийскому экономическому союзу во главе с Россией поддерживают 41,5% молдаван, а против выступают 38,5%.

Согласно исследованию «Социально-политический барометр» компании IMAS, 56% респондентов не ждут вступления Молдавии в Евросоюз до 2030 года, о чем часто говорят власти республики. Верят в исполнение поставленных целей 36% молдаван. При этом 38% опрошенных считают, что с момента прихода к власти Санду ситуация в стране стала хуже, 26% не видят сильных изменений, и 34% уверены, что Молдавия прогрессирует.

Пока в Кишиневе говорят о том, что страна «одной ногой в ЕС», ее нужность для Брюсселя — момент неочевидный. Государство испытывает экономические сложности, в том числе из-за попыток отказа от российского газа. К тому же сохраняется проблема непризнанного Приднестровья, территорию которого молдавская сторона не контролирует. Правда, посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейск допустил, что страну могут взять в блок и без спорного региона.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в случае интеграции Молдавии ЕС в первую очередь решает геополитические задачи. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Брюссель все же не только экономическое образование и стремится к экспансии.

«Молдавия в этом отношении очень удобное государство: оно маленькое, там немного населения и не нужно никаких сверхусилий по интеграции. Кроме того, Брюссель использует молдавский фактор в рамках противостояния с Россией. В этом плане соперничество за Молдавию приобретает экзистенциальный характер», — добавил специалист.

С этим отчасти согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, даже ситуация вокруг Приднестровья не воспринимается в ЕС как проблема:

«Молдавия нужна Евросоюзу только для того, чтобы она не досталась России. И даже приднестровский вопрос им не мешает. В Брюсселе уверены, что смогут додавить Приднестровье в процессе интеграции Молдавии в объединение».

Перспективы Кишинева

Несмотря на ожидания властей Молдавии по поводу завершения процесса интеграции до 2030 года, в Евросоюзе никаких ускоренных процедур республике не обещают. Как говорила госсекретарь по вопросам Европы при МИД Франции Лоранс Бун, Кишинев сможет присоединиться к ЕС, когда будет соответствовать европейским стандартам.

«Расширение Евросоюза за счет Украины, Молдавии и Грузии не может осуществляться без соблюдения наших стандартов, как демократических, так и экономических», — подчеркивала она.

Согласование обычно делится на 35 глав, затрагивающих все сферы жизни государства. Если рассматривать других кандидатов в ЕС — Албанию, Боснию и Герцеговину, Украину, Грузию, Северную Македонию, Сербию, Турцию и Черногорию, — никто из них пока серьезно не продвинулся в переговорном процессе. Анкара вообще формально ведет диалог с Брюсселем 19 лет без весомых результатов.

С точки зрения Брутера, прием Молдавии в Евросоюз осложняется внешними факторами, в первую очередь конфликтом на Украине.

«Принимать в ЕС Кишинев и не принимать Киев им нельзя. По мнению Брюсселя, когда они смогут отстоять Украину перед лицом «российской угрозы», тогда ее можно брать в блок вместе с Молдавией. Сразу о полноценной интеграции речи не будет.

Скорее возможен сценарий приема с отложенным статусом. Им будут выкручивать руки, требовать, чтобы поставили всю внутреннюю политику под контроль ЕС и передали им экономику», — уверен эксперт.

В то же время Безпалько допустил, что ЕС в рамках противостояния с Россией может приложить усилия для реализации интеграции Молдавии:

«Вряд ли это означает вступление Кишинева в объединение прямо сейчас. Этому мешает то, что Молдавия государство разделенное — Приднестровье существует отдельно, как де-факто и Гагаузия. Вместо быстрого включения в состав ЕС, Кишиневу предоставят ряд каких-то программ и льгот. Брюссель будет действовать так же, как и с другими странами постсоветского пространства».