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Французский историк предсказал крах ВСУ по вине западных стран

Французский историк Тодд: несостоятельность западных стран приведет к краху ВСУ

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Alex Babenko/AP

Несостоятельность западных стран может привести к краху Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил французский историк Эммануэль Тодд. Об этом пишет местное издание El Mundo.

Эксперт отметил, что в июне 2023 года украинские войска начали контрнаступление на поле боя. Тогда все зарубежные партнеры Киева ожидали поражения российских солдат, но этого не случилось.

«Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи западных государств», — подчеркнул Тодд.

При этом он обратил внимание, что боевые действия на Украине обнажили несостоятельность США и их союзников. Речь идет о слабости их промышленности и экономики, уточнил историк.

Также, по словам эксперта, у западных стран есть проблемы с восприятием реальности. Как сказал Тодд, сейчас главный вопрос для США и их союзников должен заключаться не в том, победит Украина или проиграет, а в том, как они сами будут справляться со своим поражением.

В конце историк подчеркнул, что в настоящее время коллективный Запад находится в упадке. Причина тому — нежелание международного сообщества и дальше мириться с его высокомерием, резюмировал он.

Ранее Украину предупредили о возможном крахе целых участков фронта.

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