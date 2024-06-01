СК завел уголовное дело против сотрудников «Крокуса». В чем их подозревают? «Ъ»: СК завел дело против сотрудников «Крокуса» из-за закрытых пожарных дверей

СК после теракта в «Крокусе» возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигуранты дела — два сотрудника концертного зала, отвечавшие за пожарные двери. Их отпустили под подписку о невыезде, так как следователи, по всей вероятности, не до конца уверены в их виновности.

Следственный комитет после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает газета «Коммерсантъ».

Обвинения предъявлены двум сотрудникам концертного зала. Их отпустили под подписку о невыезде, однако, как отмечает газета, это может быть связано с тем, что следователи сомневаются в их виновности.

Главные претензии к подозреваемым сводятся к тому, что пожарные выходы из зала были закрыты. Сами они это категорически отрицают, как и свою вину в трагедии.

Новые фигуранты дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Это стало известно апелляционного определения Мосгорсуда по жалобе защиты на арест гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои, одного из 12 участников теракта от 22 марта.

Дело было открыто 25 марта, через три дня после атаки, и объединено с расследованием самого теракта (ст. 205 УК РФ). В этом деле проходят четверо исполнителей и восемь предполагаемых пособников.

В конце марта стало известно, что в отношении ответственного за пожарную безопасность концертного зала проводились следственные мероприятия. Позднее сообщалось, что против него и начальника пожарной команды «Крокуса» возможно было возбуждено дело по статье 293 УК РФ (халатность). Однако источники, близкие к следствию, опровергли эту информацию, утверждая, что двум работникам «Крокус Сити Холла» изначально предъявляли обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. При этом начальника пожарной команды концертного зала среди них не было.

Закрытые пожарные выходы

Следствие полагает, что из-за закрытых пожарных выходов в концертном зале многие зрители не смогли покинуть горящее здание, и около 80 человек погибли, задохнувшись от угарного газа или сгорев в различных помещениях, включая туалеты. Фигуранты отрицают свою вину в этом. По информации от источника в правоохранительных органах, они утверждают, что пожарные выходы были открыты, но люди не смогли ими воспользоваться из-за террористов.

Сотрудники концертного зала, включая билетеров и гардеробщиков, проходили обучение по действиям в чрезвычайных ситуациях, включая пожары. Многие зрители, а также сами музыканты группы «Пикник», покинули здание через сцену, у которой также имеются выходы, через которые обычно доставляется музыкальное оборудование.

«Ъ» напоминает, что у «Крокус Сити Холл» была своя пожарная машина и расчет. Однако они не могли вмешаться после того, как террористы подожгли зал, так как это изначально затрудняли выбегающие из здания зрителями, а затем сотрудники правоохранительных органов, выяснявшие, остались ли там еще нападавшие.

В настоящее время по делу проводится пожарно-техническая экспертиза. Следствию также предстоит выяснить, кто владел помещениями, в которых погибли люди от угарного газа. Например, туалеты, где были найдены тела, уже входят в состав выставочного центра «Крокус Экспо», который имеет собственное руководство и ответственных за пожарную безопасность. Согласно ст. 238 УК, фигурантам грозят принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до десяти лет.