Врач перечислила симптомы инфаркта

Резкая слабость и одышка в покое или при движении могут быть симптомами инфаркта миокарда. Об этом «ФедералПресс» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

На инфаркт могут указывать: чувство нехватки воздуха, одышка, бледность, резкая слабость, головокружение, потливость, внезапная длительная и сильная боль в области груди. Также боли могут выходить за пределы груди и отдавать в челюсть, руку, под лопатку. Симптомы могут возникнуть как при физических нагрузках, так и в покое. Любые подозрения на инфаркт требуют срочного обращения к врачу.

Острый коронарный синдром возникает, когда сердечная мышца испытывает кислородное голодание. Это состояние может привести к необратимой потере клеток сердца. Оно встречается не только у пожилых людей: омоложению заболевания способствует современный образ жизни: недостаток физической активности и нездоровое питание.

Ранее врач рассказала, как отличить инфаркт от межреберной невралгии.