проект

>

Врач перечислила симптомы инфаркта

Врач Малиновская: резкая слабость и одышка — симптомы инфаркта

close
100%
Shutterstock

Резкая слабость и одышка в покое или при движении могут быть симптомами инфаркта миокарда. Об этом «ФедералПресс» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

На инфаркт могут указывать: чувство нехватки воздуха, одышка, бледность, резкая слабость, головокружение, потливость, внезапная длительная и сильная боль в области груди. Также боли могут выходить за пределы груди и отдавать в челюсть, руку, под лопатку. Симптомы могут возникнуть как при физических нагрузках, так и в покое. Любые подозрения на инфаркт требуют срочного обращения к врачу.

Острый коронарный синдром возникает, когда сердечная мышца испытывает кислородное голодание. Это состояние может привести к необратимой потере клеток сердца. Оно встречается не только у пожилых людей: омоложению заболевания способствует современный образ жизни: недостаток физической активности и нездоровое питание.

Ранее врач рассказала, как отличить инфаркт от межреберной невралгии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами