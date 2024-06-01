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«Информация устаревшая»: Джигурда опроверг данные о своих планах уйти на СВО

Джигурда заявил, что его отказались брать на СВО снайпером из-за возраста

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российский актер и шоумен Никита Джигурда в беседе с «Газетой.Ru» назвал устаревшей информацию о его намерениях уйти служить на СВО. Он отметил, что хотел поехать на фронт снайпером еще в прошлом году, однако ему отказали из-за возраста.

«Информация о моем подписании контракта с Министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю! Но факт использования (как я предлагал еще в 2022 году) против дронов на фронте дробовиков (со специальными патронами) меня радует. Я продолжаю помогать фронту. За два года побывал в Донбассе пять раз, привозя гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны и выступая перед нашими бойцами. К чему призываю и других представителей шоу-биза!» — сказал он.

31 мая РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что 62-летний Джигурда планирует отправиться на СВО и служить в том же подразделении, где в настоящее время находится муж блогера Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Мужчины служат в 95-м стрелковом полку, первым — в 2022 году — туда попал экс-адвокат. Он рассказывал, что подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Супруг Блиновской отправился на СВО весной 2024 года, после того, как против него и жены возбудили уголовное дело о неуплате налогов.

Джигурда неоднократно бывал на передовой в Запорожской области и в ДНР и уже посещал это подразделение. В марте этого года он доставил военнослужащим беспилотники, другое необходимое оборудование, гуманитарную помощь и провел для них творческий вечер.

Ранее стало известно, что у особистов в зоне СВО есть вопросы к мужу Блиновской.

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