Педиатру Буяновой, обвиняемой в дискредитации армии, передали в СИЗО 20 кг соли

67-летнему педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в дискредитации ВС РФ, передали в СИЗО 20 кг соли. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат врача Оскар Черджиев со ссылкой на волонтеров. Он отметил, что о передаче стало известно накануне. По словам Черджиева, если руководство СИЗО учтет ее, лимит Буяновой на получение передач будет исчерпан. Адвокат также намерен написать заявление в полицию на мужчину, передавшего соль.

«Вчера информация эта поступила нам. Это было сделано на границе месяцев, май закончился, июнь начался. Волонтеры пришли делать передачу [Буяновой], им сказали, что лимит исчерпан, потому что некий человек передал 20 кг, стали разбираться, выяснили данные этого человека, и что передан абсолютно бесполезный продукт — соль. В таком количестве она не требуется. Формально считается, что двадцатикилограммовый лимит был исчерпан. Это злоупотребление правом делать передачи. Сделано это исключительно с одной целью — ей навредить. Мы хотим обратиться к руководству СИЗО, чтобы ее не учитывали. Если нам пойдут на встречу в этом плане, то проблем не должно возникнуть. Также я думаю подготовить заявление в полицию с тем, чтобы проверили личность этого человека, чтобы провели проверку по данному факту, выяснили, кто и как его уполномочил это сделать, с какой целью он это сделал. Я все-таки считаю, что это сделано из хулиганских побуждений, чтобы человек не смог больше передачи получать», — сказал он.

По словам Черджиева, мужчина, передавший Буяновой соль, не приходил на слушания по ее делу и не числится среди знакомых. Адвокат предполагает, что передача связана с судебным заседанием, где допрашивали Анастасию Акиньшину — вдову военнослужащего, обвинившую Буянову в дискредитации ВС РФ.

«Мы его вообще не знаем, он не приходит на слушания, он ранее никогда не фигурировал, не числится среди знакомых. Это какой-то злоумышленник, сделано это назло. У нас состоялось судебное заседание, где была допрошена [Анастасия] Акиньшина, и кому-то, возможно, это не понравилось. Допрос прошел не так, как ожидалось с самого начала стороной обвинения или теми, кто ее поддерживает. После этого такая передача последовала. Это как бы наши просто догадки. Надо все проверять, чем мы и займемся. Проверить можно, написав заявление в полицию, что из хулиганских побуждений предполагаемый гражданин сделал такую передачу. Пусть его установят, вызовут, получат объяснения, и будем во всем разбираться. Естественно, мы это просто так не хотим оставить, потому что в законодательстве есть такой пробел, что могут же и песок передать человеку, и камни, все, что угодно, чтобы забить этот лимит. И что, он потом будет сидеть без передач? Есть право делать передачу, но это нужно использовать исключительно во благо тому, кому эта передача предназначается. Если это делается только, чтобы ему навредить, то такая передача не должна учитываться. Так что будем с этим разбираться», — пояснил он.

Накануне, 31 мая, в Telegram-канале группы поддержки педиатра Надежды Буяновой сообщили, что неизвестный отправил ей в СИЗО 20 кг соли. По данным группы, лимит передачек для Буяновой практически исчерпан, врачу можно передать всего 800 г. Волонтеры сообщили, что мужчину зовут Алексей Кан, в разговоре с ними мужчина заявил, что «захотел и сделал».

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение 67-летнего педиатра после публикации Mash, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема в детской поликлинике Буянова некорректно высказалась о павшем в зоне спецоперации отце своего семилетнего пациента. 2 мая дело Буяновой передали в Тушинский районный суд Москвы.

Ранее российские врачи призвали освободить из СИЗО педиатра Буянову.