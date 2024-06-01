Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сработали сирены ракетной опасности

МЧС РФ: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

close
100%
Shutterstock

Сирены ракетной опасности сработали в городе Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по региону.

Представители ведомства призвали местных жителей не выходить на улицу. Также людям рекомендовали держаться подальше от окон.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в заявлении.

Днем 1 июня украинские военнослужащие обстреляли село Муром, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Во время атаки региональное управление МЧС РФ призвало граждан спуститься в укрытия, в том числе в подвалы домов.

Незадолго до этого село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области подверглось атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории населенного пункта и детонировал.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров. Тем не менее добровольная пожарная команда смогла быстро потушить огонь. Глава субъекта подчеркнул, что никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее в городе Белгороде украинский дрон врезался в многоквартирный дом.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами