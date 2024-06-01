В Белгородской области сработали сирены ракетной опасности

Сирены ракетной опасности сработали в городе Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по региону.

Представители ведомства призвали местных жителей не выходить на улицу. Также людям рекомендовали держаться подальше от окон.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в заявлении.

Днем 1 июня украинские военнослужащие обстреляли село Муром, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Во время атаки региональное управление МЧС РФ призвало граждан спуститься в укрытия, в том числе в подвалы домов.

Незадолго до этого село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области подверглось атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории населенного пункта и детонировал.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров. Тем не менее добровольная пожарная команда смогла быстро потушить огонь. Глава субъекта подчеркнул, что никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее в городе Белгороде украинский дрон врезался в многоквартирный дом.