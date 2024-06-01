Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде сработали системы ПВО

ТАСС: в Белгороде сработали системы ПВО, слышны взрывы

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в городе были слышны более 20 взрывов.

До этого в Минобороны Российской Федерации сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что летательные аппараты ликвидировали в 15:30 по московском времени.

Перед этим в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 62 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, силы ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Ранее украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами