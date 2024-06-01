В Белгороде сработали системы ПВО

В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в городе были слышны более 20 взрывов.

До этого в Минобороны Российской Федерации сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что летательные аппараты ликвидировали в 15:30 по московском времени.

Перед этим в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 62 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, силы ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Ранее украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области.