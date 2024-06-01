Космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» успешно пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск», который входит в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Роскосмос.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» была запущена с космодрома Байконур 30 мая. Через девять минут после старта ракета вывела корабль на околоземную орбиту, где он провел 50 часов 4 минуты перед началом стыковки. Процесс стыковки происходил в автоматическом режиме.

Корабль доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции и научных экспериментов, одежду, питание, воду, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа, топливо для дозаправки станции и азот, необходимый для пополнения атмосферы МКС. Кроме того, «Прогресс МС-27» привез подарки для российских космонавтов.

В настоящее время на станции находится экипаж 71-й длительной экспедиции, состоящий из космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребёнкина, а также астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта, Джанетты Эппс и Трейси Дайсон.

До этого ученые из Физтех-школы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института (МФТИ) сконструировали новый гиперспектрометр для съемки земной поверхности. Прибор отправили к МКС на борту «Прогресса МС-27».

Ранее стало известно о планах России продлить эксплуатацию МКС после 2028 года.