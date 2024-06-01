Boeing в очередной раз попробует запустить пилотируемый космический корабль Starliner

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing объявила о готовности к первому запуску пилотируемого космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) после ряда отмен и переносов старта на более поздний срок. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.

Аппарат CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту должен стартовать в 16:25 по Гринвичу (19:25 по московскому времени) из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде. Капсула отправится в космос на ракете Atlas V.

Первая в 2024 году попытка запуска Starliner 6 мая была отменена всего за два часа до старта из-за неисправного клапана давления кислородного бака на ракете Atlas. В ходе ремонта инженеры также обнаружили утечку гелия в двигательной системе самой капсулы.

В качестве новой даты старта в Boeing назвали 21 мая, однако затем испытания отложили до 25 мая, после чего стало известно о новой задержке.

В Boeing и NASA заверили, что решили все технические проблемы космического корабля и ракеты-носителя.

Хотя Starliner спроектирован для автономного полета, при необходимости экипаж может взять на себя управление космическим кораблем.

В ходе испытательного полета астронавтам NASA 61-летнему Барри Уилмору и 58-летней Суните Уильямс предстоит попрактиковаться в ручном маневрировании по пути к МКС. Если все пройдет согласно плану, Starliner пробудет на орбите восемь дней, после чего вернется на Землю.

Уилмор и Уильямс — ветераны освоения косомса. В общей сложности они провели на МКС 500 дней в ходе двух предыдущих миссий.

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