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Россиян предупредили о возможном появлении клещей-монстров в Подмосковье

Врач Осипов: клещи-монстры Hyalomma могут появиться в Подмосковье

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В нескольких европейских странах зафиксировали распространение самого опасного вида клещей Hyalomma, которые переносят конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на интернет-издание Regions.

Опасные паукообразные, прозванные «клещами-монстрами», обнаружены в Испании, Италии, Великобритании, ФРГ и Швеции. По словам заслуженного врача России Андрея Осипова, они могут появиться и в Московской области.

Первые случаи конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила зафиксированы в России (в Волгоградской и Астраханской областях) в 1998 году. Поэтому шанс распространения Hyalomma в Подмосковье достаточно высокий, отметил врач.

До этого россиянка провела две недели в реанимации из-за энцефалита, вызванного укусом клеща. Она отметила, что не проходила вакцинацию, так как недооценила последствия заражения.

Ранее врач рассказал, кому нельзя загорать.

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