Администратора Telegram-канала «Рынок шкур» осудили за мошенничество

В Краснодарском крае Темрюкский районный суд приговорил администратора Telegram-канала «Рынок шкур» Наталью Томченко к четырем годам условно за мошенничество. Об этом сообщает Baza.

Правоохранители задержали 27-летнюю Томченко в Москве в августе 2023 года. Она сообщила следствию, что аноним заставил ее стать администратором канала и заниматься мошенничеством. «Рынок шкур» публиковал фотографии реальных девушек, после чего назначал им цену за удаление этих фото. Админы озвучивали разную стоимость в зависимости от статуса жертвы. Например, народная мисс Московской области заплатила 70 тысяч рублей. Получив деньги, администраторы не удаляли фотографии.

Сначала Томченко пыталась занижать свою роль в работе канала и проходила по уголовному делу, как свидетель, однако позже с расширением доказательной базы девушку переквалифицировали в обвиняемую. Пока известно о пяти пострадавших, хотя их может быть намного больше. Правоохранители пока не установили организаторов схемы.

Томченко признала вину, раскаялась, возместила ущерб потерпевшим и выдала следствию другого администратора канала.

3 мая суд признал девушку виновной в мошенничестве и приговорил ее к четырем годам условно с испытательным сроком в три года.

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