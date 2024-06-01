Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Администратора Telegram-канала «Рынок шкур» осудили за мошенничество

Админ Telegram-канала «Рынок шкур» получила четыре года за мошенничество

close
100%
Freepik.com

В Краснодарском крае Темрюкский районный суд приговорил администратора Telegram-канала «Рынок шкур» Наталью Томченко к четырем годам условно за мошенничество. Об этом сообщает Baza.

Правоохранители задержали 27-летнюю Томченко в Москве в августе 2023 года. Она сообщила следствию, что аноним заставил ее стать администратором канала и заниматься мошенничеством. «Рынок шкур» публиковал фотографии реальных девушек, после чего назначал им цену за удаление этих фото. Админы озвучивали разную стоимость в зависимости от статуса жертвы. Например, народная мисс Московской области заплатила 70 тысяч рублей. Получив деньги, администраторы не удаляли фотографии.

Сначала Томченко пыталась занижать свою роль в работе канала и проходила по уголовному делу, как свидетель, однако позже с расширением доказательной базы девушку переквалифицировали в обвиняемую. Пока известно о пяти пострадавших, хотя их может быть намного больше. Правоохранители пока не установили организаторов схемы.

Томченко признала вину, раскаялась, возместила ущерб потерпевшим и выдала следствию другого администратора канала.

3 мая суд признал девушку виновной в мошенничестве и приговорил ее к четырем годам условно с испытательным сроком в три года.

Ранее юрист объяснил, почему Блиновскую не отпустили после уплаты 140 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами