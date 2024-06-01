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Названы самые популярные автомобили в Европе

JATO Dynamics: Dacia Sandero стал самым продаваемым авто в Европе

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Dacia

Хетчбэк Dacia Sandero по итогам апреля 2024 года получил звание бестселлера на европейском рынке. За второй месяц весны в Европе продано 25,8 тыс. таких машин (+38% к апрелю 2023 года). Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на исследовательскую компанию JATO Dynamics.

Второе место занял Volkswagen Golf, чьи продажи увеличились на 67% и составили 22 тыс. единиц. Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 19,7 тыс. машин (+25%). Далее идет Volkswagen T-Roc, на котором остановил свой выбор 19,4 тыс. европейцев (+16%). Замыкает пятерку лидеров Peugeot 208, разошедшийся тиражом в 17, 7 тыс. экземпляра (+18%).

До этого стало известно, что в России 42% жителей не видят в китайских авто достойную замену европейскому премиуму, ушедшему с рынка. В опросе «Автостата» поучаствовали более 3 тыс. россиян.

По результатам исследования, 57,8% респондентов считают, что машины из Поднебесной все же могут быть альтернативой премиуму из Европы. В соответствующем рейтинге россияне отдали больше всего голосов бренду Tank (30%). На второй и третьей строчках оказались марки Exeed (28,2%) и Zeekr (14,4%) соответственно. За ними следуют Voyah (10,8%) и Lixiang (9,8%).

Ранее сообщалось, что 5 лет владения кроссовером Haval F7x обойдутся в 2,6 млн рублей.

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