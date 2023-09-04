Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Огонь и вода: самые яркие костюмы на фестивале Burning Man

CNN: около 70 тыс. гостей фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за дождей

В пустыне американского штата Невада из-за проливных дождей застряли около 70 тысяч человек, которые приехали на ежегодный фестиваль Burning Man. Стихия размыла дороги в Блэк-Рок-Сити, где проходит мероприятие. Также затоплены подъезды к городскому аэропорту. Ливень начался 1 сентября и продолжался более суток – всего выпала двухмесячная норма осадков. Вся территория Блэк-Рок-Сити оказалась в слякоти. Смогла уехать лишь малая часть машин, остальные застряли.

Организаторы Burning Man и спасатели призвали гостей не садиться за руль, экономить еду, воду и электричество. Часть гостей ночуют в собственных трейлерах, но большинство – в палатках. К воскресенью температура в пустыне опустилась до +9 градусов по Цельсию. Теперь участники ждут, когда грязь засохнет, и к ним проберутся экстренные службы. Сейчас все въезды и выезды в Блэк-Рок закрыты.

Главное событие – сожжение гигантской скульптуры человека – перенесли сначала на воскресенье, а затем на вечер 4 сентября, если позволит погода. Фестиваль посвящен современному искусству, поэтому в дни его проведения десятки авторов со всего мира могут представить свои работы. Гости мероприятия приезжают в замысловатых костюмах и передвигаются в городке на велосипедах.

Картина дня
В Сочи прошли переговоры Эрдогана и Путина. Военная операция на Украине, день 558-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 558-й день
Путин и Эрдоган продолжили встречу за рабочим обедом
Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту
Саакашвили решил использовать свой арест для освобождения Грузии
Представлен концепт Volkswagen ID.GTI, который станет серийным
Бойцы ВСУ атаковали товарищей из-за оставленных позиций под Херсоном
«Зачем это делать на виду»: жители Красноярска возмутились публичным кормлением ребенка грудью
Новости и материалы
Экс-генпрокурор Эстонии напомнила Киеву о необходимости борьбы с коррупцией
Евгения Медведева ответила на слухи о романе с фигуристом Чигиревым
В Кремле оценили переговоры Путина и Эрдогана
Найден новый механизм, повышающий риск развития ожирения
Актер Денисов пожаловался на ухудшение здоровья после съемок
«Вечное, будущее и прошлое»: ЦСКА выложил фото Акинфеева и Фернандеса
Тюменца объявили в розыск из-за долга по алиментам на четыре миллиона рублей
Житель Липецка получил ожоги из-за взорвавшегося казана с кипящим борщом
Правительство РФ резко увеличило лимиты льготных ипотечных программ
Baza сообщила о крушении вертолета Ка-52 в Азовском море
Минобороны РФ заявило о перехвате 24 дронов ВСУ
В Китае дали оценку российскому Ту-160
Найден способ повысить иммунитет против коронавируса
Стала известна дата увольнения Резникова с поста главы МО Украины
В Казахстане назначили нового председателя Нацбанка республики
Алексей Чадов раскрыл, в какую школу перешел его сын от Агнии Дитковските
Взрыв произошел на шахте в иранской провинции Семнан
Звезда «Универа» вспомнил о всех стадиях ада на КВН
Все новости
Резников рассказал, во сколько обходится один день вооруженных действий на Украине
В Москве возмутились заявлением Пашиняна о России
Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу и ссадинами на лице
Спаситель «Азова»: что известно о новом министре обороны Украины
Зеленский планирует назначить Рустема Умерова министром обороны Украины
Выпустили 12 пуль, из них одну — в голову. Под Ростовом ищут напавших на участника спецоперации
Губернатор Голубев: возбуждено дело после нападения на участника СВО в Батайске
Свадьба на ледоколе, скандал с внебрачным ребенком: тайны личной жизни участников «Что? Где? Когда?»
Что известно о сложившихся парах на «Что? Где? Когда?»
13 лучших фото недели: «голубая» Луна, первый в России панденок и Костомаров на льду
Минобороны: авиация ЧФ уничтожила четыре катера с десантом ВСУ на западе Крыма
Украинские военные были на катерах Willard Sea Force, которые используются в Морской пехоте США
Затянутый конфликт с РФ и цены на яйца. Почему Зеленский сменил министра обороны Украины
Глава минобороны Украины Резников подал в Верховную раду заявление об отставке
Тест: угадайте автора стихотворения об осени
«Скоро Осень проснется, И заплачет спросонья». Кому принадлежат строки русской «осенней» поэзии?
Вытянутая форма головы у новорожденного ребенка: патология или норма
Педиатр Чахнашвили рассказала, как оценить размер и форму головы новорожденного
Как правильно гуглить: восемь скрытых функций поисковика Google
В день 25-летия компании Google «Газета.Ru» рассказывает, как правильно гуглить
«Россия не может или не хочет»: Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от РФ в сфере безопасности
Премьер Пашинян счел ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях