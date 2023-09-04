Огонь и вода: самые яркие костюмы на фестивале Burning Man

В пустыне американского штата Невада из-за проливных дождей застряли около 70 тысяч человек, которые приехали на ежегодный фестиваль Burning Man. Стихия размыла дороги в Блэк-Рок-Сити, где проходит мероприятие. Также затоплены подъезды к городскому аэропорту. Ливень начался 1 сентября и продолжался более суток – всего выпала двухмесячная норма осадков. Вся территория Блэк-Рок-Сити оказалась в слякоти. Смогла уехать лишь малая часть машин, остальные застряли.

Организаторы Burning Man и спасатели призвали гостей не садиться за руль, экономить еду, воду и электричество. Часть гостей ночуют в собственных трейлерах, но большинство – в палатках. К воскресенью температура в пустыне опустилась до +9 градусов по Цельсию. Теперь участники ждут, когда грязь засохнет, и к ним проберутся экстренные службы. Сейчас все въезды и выезды в Блэк-Рок закрыты.

Главное событие – сожжение гигантской скульптуры человека – перенесли сначала на воскресенье, а затем на вечер 4 сентября, если позволит погода. Фестиваль посвящен современному искусству, поэтому в дни его проведения десятки авторов со всего мира могут представить свои работы. Гости мероприятия приезжают в замысловатых костюмах и передвигаются в городке на велосипедах.