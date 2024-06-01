«Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» обыграл в стыковых матчах за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) екатеринбургский «Урал».

Ответный матч, который прошел в Жигулевске, завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Екатеринбурга, но по сумме двух матчей победил «Акрон» (3:2).

Во втором матче за «Урал» дублем отметился Силвие Бегич. За «Акрон» мяч забил Андрес Понсе.

«Акрон» впервые сыграет в РПЛ. «Урал» следующий сезон проведет в Первой лиге.

Первая встреча прошла на «Екатеринбург Арене» в присутствии 13 500 зрителей и завершилась победой тольяттинцев 2:0. В составе победителей отличились 27-летний защитник Неманья Анджелкович и 21-летний полузащитник Кирилл Данилин, голы были забиты на 67-й и 72-й минутах соответственно. После этой игры с поста тренера «Урала» был уволен Виктор Гончаренко.

1 июня ответный матч за право играть в РПЛ проведут тульский «Арсенал» и «Пари НН». В первом матче победил «Арсенал» со счетом 2:1.

Ранее в «Урале» объяснили увольнение Гончаренко.