Мошенницы избили девушку в Краснодаре из-за попытки предостеречь юношу от обмана

В Краснодаре две мошенницы избили девушку, которая попыталась предостеречь незнакомого юношу от обмана. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Ленина. Девушка, которая намеревалась арендовать жилое помещение, приехала в офис риелторов якобы для проверки документов. Однако, по ее словам, там под видом договора аренды ей попытались подсунуть договор на оказание информационных услуг.

Девушка поняла, что перед ней мошенницы, и отказалась подписывать бумагу. Она также стала отговаривать от подписания документа незнакомого юношу, который, как и она, находился в кабинете.

По словам пострадавшей, аферисткам не понравилось, что девушка мешает им работать, и одна из них ударила ее по лицу. После этого вторая вытащила ее из кабинета за волосы, нецензурно выражаясь.

После произошедшего девушка написала заявление в полицию. Пострадавшая также сняла побои.

Ранее в Москве пенсионерка поняла, что общается с мошенниками, и разыграла их.