Муж Заворотнюк заплакал на похоронах актрисы

Фигурист Петр Чернышев заплакал на похоронах жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, спортсмен последним простился с артисткой. Перед тем как гроб опустили в могилу, он присел рядом и заплакал.

1 июня Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни поклонников актрисы пришли проститься с артисткой в Покровском монастыре.

Заворотнюк не стало 29 мая. Она умерла после продолжительной болезни в возрасте 53 лет. В 2019 году у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили рак головного мозга. Врачи перепробовали все возможные методы лечения, даже экспериментальные, однако это не помогло. Последние дни вместе с Заворотнюк провел ее супруг фигурист Петр Чернышев.

Самой известной актерской работой Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.