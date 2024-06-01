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В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

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РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты ликвидировали в 15:30 мск.

Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Графовка в Белгородской области.

Перед этим Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Днем 1 июня Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Репяховка в Краснояружском районе. Для атаки украинские солдаты использовали FPV-дрон.

По словам главы региона, в результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в населенном пункте загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, но добровольная команда огнеборцев смогла оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее ВСУ обстреляли зажигательными снарядами село в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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