В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты ликвидировали в 15:30 мск.

Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Графовка в Белгородской области.

Перед этим Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Днем 1 июня Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Репяховка в Краснояружском районе. Для атаки украинские солдаты использовали FPV-дрон.

По словам главы региона, в результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в населенном пункте загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, но добровольная команда огнеборцев смогла оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее ВСУ обстреляли зажигательными снарядами село в Белгородской области.