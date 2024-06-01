Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Митрополит назвал бездетных женщин «плохой копией мужчин»

Екатеринбургский митрополит Евгений выступил против абортов на женском форуме

close
100%
Freepik

Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) назвал борьбу женщин за права «реализацией мечт похотливых мужчин». Такое заявление священнослужитель сделал в рамках Международного женского форума, его слова передает новостной портал E1.ru.

«Как же нас обманули, как же мы поверили, что это подлинный интерес и даже право женщины?» — вопрошает он.

Митрополит обвинил феминистское движение в крахе брачного института и подчеркнул, что право на аборт было навязано женщинам искусственно. По его мнению, истинные права представительниц женского пола заключаются в стремлении стать женой и матерью, рожать и воспитывать детей. Не реализуя означенное предназначение, женщины в социальном плане становятся «плохой копией мужчин».

В заключение выступления, митрополит настоятельно попросил женщин прекратить бороться за право на аборт и перестать стремиться обеспечивать себя самостоятельно.

До этого Ватикан выступил против абортов и суррогатного материнства.

Ранее сообщалось, что в Дании расширят права подростков в вопросах абортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами