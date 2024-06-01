Митрополит назвал бездетных женщин «плохой копией мужчин»

Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) назвал борьбу женщин за права «реализацией мечт похотливых мужчин». Такое заявление священнослужитель сделал в рамках Международного женского форума, его слова передает новостной портал E1.ru.

«Как же нас обманули, как же мы поверили, что это подлинный интерес и даже право женщины?» — вопрошает он.

Митрополит обвинил феминистское движение в крахе брачного института и подчеркнул, что право на аборт было навязано женщинам искусственно. По его мнению, истинные права представительниц женского пола заключаются в стремлении стать женой и матерью, рожать и воспитывать детей. Не реализуя означенное предназначение, женщины в социальном плане становятся «плохой копией мужчин».

В заключение выступления, митрополит настоятельно попросил женщин прекратить бороться за право на аборт и перестать стремиться обеспечивать себя самостоятельно.

До этого Ватикан выступил против абортов и суррогатного материнства.

Ранее сообщалось, что в Дании расширят права подростков в вопросах абортов.