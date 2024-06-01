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Рома Жуков рассказал о внутренних конфликтах в «Мираже»

Певец Рома Жуков заявил о грызне между солистками «Миража»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец и бывший клавишник «Миража» Рома Жуков рассказал NEWS.ru о «грызне» между участниками коллектива.

«Это между солистками группы до сих пор идет грызня. Я нормально общаюсь со всеми, и с Валерой Соколовым, автором всех текстов песен. У меня только самые положительные воспоминания и слова благодарности. Недавно Рита Суханкина звонила, с днем рождения поздравляла», — подчеркнул Жуков.

По словам артиста, ему удалось сохранить хорошие отношения со всеми участниками коллектива, он может сказать об экс-коллегах только хорошие слова. Помимо этого, Жуков подчеркнул, что с радостью еще раз примет участие в шоу «Суперстар». Музыкант убежден, что шоураннеры проекта очень постарались над обустройством студии. По мнению Жукова, такой студии нет даже в Голливуде.

«Я восхищен, поражен и счастлив, что я оказался частью этого механизма, который работал как швейцарские часы. Команда из 250 человек, которая работает как единый организм», — резюмировал певец.

Ранее Максим Фадеев представил гимн для фонда «Защитники Отечества».

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