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Ребенок в секте, девушка Мэнсона и жертва Вайнштейна. Роуз Макгоуэн из «Зачарованных» — 50

Американская актриса Роуз Макгоуэн празднует 50-летие

Американская актриса, звезда «Зачарованных», а также режиссер и певица Роуз Макгоуэн 5 сентября празднует 50-летие. Кроме роли ведьмы Пейдж Мэтьюс, она получила известность благодаря участию в мини-сериале «Элвис», фильмах «Поколение DOOM», «Крик», «Грайндхаус», «Конан» и «Планета страха». Всего в ее активе 63 фильма.

Роуз Арианна Макгоуэн родилась в итальянской Флоренции в семье ирландского художника и французской писательницы. В их семье было шестеро детей, они воспитывались в творческой среде. Все изменилось, когда отец вступил в секту «Дети бога» — деструктивный культ, связанный с хиппи-культурой. Когда Роуз было 10, она вместе с матерью уехала в Вашингтон. Отношения между ними не складывались, как рассказывала сама Роуз, мать обвинила ее в употреблении наркотиков и поместила в наркологическую клинику, где она провела год. После этого Роуз отказалась от опеки матери и уехала к дедушке с бабушкой.

С 16 лет она подрабатывала официанткой, клерком и кассиршей, совмещая работу с учебой. В 17 лет начала учиться в художественной школе, а в 19 — дебютировала в кино. Настоящую известность ей принесла роль ведьмы Пейдж в сериале «Зачарованные». За ней последовали роли у Квентина Тарантино, Роберта Родригеса и Брайана де Пальмы.

В личной жизни Роуз также все было непросто. Она встречалась с эпатажным рокером Мэрлином Мэнсоном, сыном музыканта Фрэнка Заппы Ахметом и Робертом Родригесом. Кроме того, Роуз одной из первых публично объявила о домогательствах и сексуальном насилии со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

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