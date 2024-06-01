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ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области

Гладков сообщил о повреждении здания школы в селе Муром из-за обстрела ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал, однако один снаряд попал в здание школы. Также осколки выбили окна, посекли заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях.

После инцидента повреждения обнаружили на линии электропередачи, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ, заключил Гладков.

Днем 1 июня Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Репяховка в Краснояружском районе. Для атаки украинские солдаты использовали FPV-дрон.

По словам главы региона, в результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в населенном пункте загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, но добровольная команда огнеборцев смогла оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее ВСУ обстреляли зажигательными снарядами село в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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