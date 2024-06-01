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Критик рассказал о вкладе Надежды Кадышевой в развитие русской народной музыки

Критик Евгений Бабичев заявил, что Кадышева стала первой работать с фрешменами

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Олег Родионов/Global Look Press

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru раскрыл вклад Надежды Кадышевой в развитие русской народной музыки.

«Кадышева — одна из первых, кто стал работать в модном нынче жанре — сотрудничество с фрешменами а-ля Басков с Милохиным. Первой, на мой взгляд, была Кадышева, записав с Зацепиным «Широка река». Это первый случай, когда песня фабриканта и состоявшейся артистки просто с отчетного концерта, попала в такую бешеную ротацию», — пояснил Бабичев.

К тому же, добавил критик, Кадышевой удалось сделать народную музыку форматной. По словам Бабичева, именно благодаря артистке на радио можно было услышать песню «Течет ручей», при этом трек не выбивался из общей ротации эстрадных и хитовых песен. Критик убежден, что благодаря своему творчеству Кадышева заняла достойное место на российской эстраде наряду с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и Кристиной Орбакайте.

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