08 сентября 2023, 20:00
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Трусы поверх колготок и «голые» платья: лучшие выходы звезд на Венецианском кинофестивале
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Модель Карла Бруни прибыла в Венецию вместе с супругом — экс-президентом Франции Николя Саркози — и парой эффектных платьев от Valentino и Saint Laurent. Пьерпаоло Пиччоли одел ее на одну из кинопремьер, а Энтони Ваккарелло — на благотворительный гала-ужин amfAR.
Актриса Милла Йовович пришла на благотворительный гала-ужин amfAR в платье Prada в стиле барбикор. Компанию ей составил супруг — режиссер Пол Андерсон. А их дочь Эвер тем временем посетила вечеринку Miu Miu.
Одной из самых эффектных пар стали Джордж и Амаль Клуни. Супруга актера выбрала для киносмотра винтажное платье Christian Dior 2000 года, которое создал модельер Джон Гальяно.
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес выгуляла в Венеции несколько сексуальных образов, в том числе платье из будущей коллаборации Vetements x Elie Saab с опасным декольте.
Певица Рита Ора возглавила список селебрити, отдавших предпочтение «голым» выходам. На благотворительном гала-ужине amfAR она была одета в платье Stephane Rolland, состоящем из телесного боди с блестящим поясом и прозрачной накидки с атласной деталью.
Конкуренцию исполнительнице составила Кейт Бекинсейл. На актрисе — похожее по смыслу «голое» платье от Georges Chakra.
Актриса Джессика Честейн решила отказаться от платьев в пользу смокинга и брюк. Она пришла на вечеринку Giorgio Armani в мерцающем костюме из новой кутюрной коллекции Armani Prive.
Бывший «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима появилась сразу в двух подчеркивающих фигуру платьях — золотом от Roberto Cavalli и черном со стразами от Pinko. Всего год назад бразильская супермодель родила третьего ребенка.
Исключительно в Balenciaga по Венеции гуляла актриса Изабель Юппер. На красной ковровой дорожке она в буквальном смысле блистала в серебряном платье с «танцующей» бахромой авторства Демны Гвасалии.
Актриса Ольга Куриленко сменила минимум два наряда за время киносмотра — длинное платье с экстремальным разрезом от Chanel и мини с пайетками от Giorgio Armani.
Эмма Коррин, известная ролью принцессы Дианы в сериале «Корона», продемонстрировала один из самых смелых и спорных трендов — трусы поверх колготок. В таком виде актриса появилась на вечеринке Miu Miu.
Счастливая невеста Белла Торн не скрывала чувств к жениху Марку Эммсу. Три месяца назад пара объявила о помолвке. На звезде Disney — два платья Dior, винтажное — рук модельера Джона Гальяно, и модель, напоминающая свадебное.
Два роскошных вечерних выхода от звезды сериала «Эйфория» Сидни Суини — бюстье с пышной юбкой от Giorgio Armani и модель на бретелях из страз от Miu Miu.
Бывший «ангел» Victoria’s Secret Барбара Палвин взяла с собой в Венецию два платья — оба от Giorgio Armani. В июле топ-модель вышла замуж за актера Дилана Спроуса после пяти лет отношений.
Алое корсетное платье Dolce&Gabbana выбрала модель Мариякарла Босконо. Его дополнили прозрачные перчатки и чулки.
Модель Роуз Бертрам, которой приписывают романы то с актером Леонардо ДиКаприо, то с футболистом Килианом Мбаппе, похвасталась фигурой в платьях Alamour The Label и Pinko.
Актрисы Камила Мендес, Лили Рейнхарт и Сэди Синк на вечеринке Giorgio Armani.
Присцилла Пресли посетила премьеру фильма о самой себе, снятого режиссером Софией Копполой. На красную ковровую дорожку вдова музыканта вышла в total black.
9 сентября в Венеции завершится юбилейный 80-й международный кинофестиваль. Многие звезды бойкотировали событие в связи с кинозабастовкой в США, однако красная ковровая дорожка не пустовала. «Газета.Ru» расскажет, кто посетил мероприятие – и в каких нарядах.