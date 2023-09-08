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Трусы поверх колготок и «голые» платья: лучшие выходы звезд на Венецианском кинофестивале

Клуни, Йовович с дочерью и другие самые стильные звезды в Венеции

9 сентября в Венеции завершится юбилейный 80-й международный кинофестиваль. Многие звезды бойкотировали событие в связи с кинозабастовкой в США, однако красная ковровая дорожка не пустовала. «Газета.Ru» расскажет, кто посетил мероприятие – и в каких нарядах.

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