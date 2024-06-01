Блогер Ярдрей объяснил, почему «вломился» на склад в Петербурге и устроил конфликт с сотрудником

Блогера Ярдрея (Yardrey, настоящее имя Андрей Подшивалов) обвинили в нападении с перцовым баллончиком на сотрудника склада в Санкт-Петербурге во время съемок видео для его канала о юридических спорах. Сам Подшивалов объяснил «Газете.Ru», что приезжал с командой на склад для того, чтобы подтвердить факт кражи оборудования у его клиента. Он подтвердил, что с сотрудником склада действительно был конфликт.

«Мы пришли на склад, где хранилось украденное оборудование нашего клиента. Естественно, на этой почве произошел небольшой конфликт, потому что мы же не знали, кто точно это оборудование украл, кто там негодяй, кто мошенник, кто преступник, а кто хороший человек, который не имеет к этому никакого отношения. И этот дедушка, которому 56 лет, так рьяно это оборудование защищал, что у нас возникли мысли, что, возможно, он тоже к этому как-то причастен. В средствах массовой информации это преподносится так, что якобы мы в какой-то склад просто вломились. Мы туда пришли не просто так, а потому что там находится украденное оборудование нашего клиента, что было подтверждено оппонентом, и которое до сих пор нам не передано по каким-то причинам, хотя прошло уже больше месяца. Поскольку это не мой баллон и делал это не я, не могу вам точно сказать, что это — перцовка или не перцовка. По информации того, кто это сделал, это не перцовка. Тем не менее, действительно произошел некий конфликт, в рамках которого этот кладовщик тоже проявлял агрессию: пихался, толкался, меня хватал за пальто, пытался оттуда вытолкнуть», — сказал он.

Блогер уточнил, что клиент, чье оборудование было украдено, на протяжении года не мог зафиксировать его наличие на этом складе. По словам Подшивалова, после конфликта на место происшествия приехали полицейские, которые не увидели никаких противоправных действий со стороны его команды.

«Мы вызвали туда сотрудников полиции, которые произвели опись этого оборудования вместе с серийными номерами, то есть теперь зафиксировано, что оно есть на складе. Мы уже обратились в арбитражный суд с виндикационным иском (иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения. — «Газета.Ru») об истребовании этого оборудования. Хочу обратить ваше внимание на то, что туда приехали сотрудники полиции, они всю эту ситуацию видели. Если бы кто-то совершал противоправные действия, я думаю, что всю нашу команду команду доставили бы как минимум в отдел, но тем не менее, этого не произошло — сотрудники полиции, никаких правонарушений, тем более преступлений с нашей стороны не увидели», — добавил он.

1 июня адвокат пострадавшего кладовщика Игорь Харин сообщил, что против блогера было возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве, совершенном с применением насилия. В беседе с «Газетой.Ru» Подшивалов допустил, что «уголовного дела нет», поскольку ему не удалось найти о нем никакой информации, а заявления о его возбуждении нужны «для отвода глаз».

«Что касается уголовного дела, мы эту информацию попытались проверить, насколько это возможно в столь сжатые сроки, и нигде никакой информации ни о каком уголовном деле мы не нашли. Подозреваем, что никакого уголовного дела нет. Если бы было возбуждено уголовное дело, было бы постановление о его возбуждении. Я знаю, как выглядит этот документ. Этого документа никто нигде не показывает, более того, даже номер дела никто не говорит. Мне кажется, что все это делается просто для отвода глаз, чтобы с основной проблемы, а именно украденным дорогостоящим оборудованием стоимостью десятки миллионов рублей, все сместить на какой-то бытовой конфликт», — заключил он.

29 мая телеканал «78» сообщил, что блогера Ярдрея (Андрея Подшивалова) обвинили в нападении на сотрудника склада с перцовым баллончиком. Утверждается, что 18 апреля Подшивалов с командой пришел снимать видео для своего канала о юридических спорах на территорию склада компании Impro в Санкт-Петербурге, однако кладовщик попытался помешать съемке и попросил блогера покинуть территорию. Получив отказ, сотрудник пригрозил группе резиновой киянкой, на что два раза получил струю из перцового баллончика в лицо. Он был госпитализирован с ожогом роговицы и гипертоническим кризом.

1 июня юрист пострадавшего кладовщика Вячеслава Резвова Игорь Харин в беседе с 78.ru заявил, что после конфликта возбудили уголовное дело по статье самоуправство, совершенное с применением насилия. Юрист отметил, что не располагает информацией о фигурантах дела.

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