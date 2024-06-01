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Украинцам порекомендовали самим копить на пенсии и работать до старости

На Украине призвали граждан копить на пенсии и работать до глубокой старости

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Depositphotos

Граждане Украины должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране. С таким заявлением выступила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, чьи слова приводит украинская газета «Страна».

«Демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая», — утверждает чиновник.

По процентному соотношению, на данный момент один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера, а в ближайшем будущем ситуация, вероятно, осложнится еще сильнее.

«Мы должны быть способны работать так долго, как можем», — подчеркнула Марчак.

Согласно ее информации, общий пенсионный возраст на Украине сейчас колеблется от 60 до 65 лет, причем иногда украинцы досрочно выходят на пенсию.

В апреле около 300 тыс. переселенцев на Украине лишились выплат от государства после требований западных партнеров Киева.

Ранее на Украине заявили о зависимости зарплат и пенсий от западной помощи.

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