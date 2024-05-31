«Демократы перешли красную линию»: что значит признание Трампа виновным по уголовному делу

Присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Он сам свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России, в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с первым серьезным ударом после выдвижения против него серии уголовных обвинений. Судебный процесс в Нью-Йорке, в рамках которого шло рассмотрение дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, завершается не в пользу политика.

Четыре уголовных дела Трампа Дело Сторми Дэниэлс преследует политика-республиканца с 2018 года. Скандал спровоцировал материал СМИ о том, что политик якобы незадолго до президентских выборов 2016 года заключил с бывшей порнозвездой соглашение о неразглашении. Дэниэлс, предположительно, получила от тогдашнего адвоката Трампа Майкла Коэна $130 тыс. за молчание.



Процесс против политика пытались запустить еще во время его президентства, но в итоге это удалось лишь в 2022 году. К весне 2023 года Трампу предъявили обвинения в подлоге финансовых документов, так как по версии следствия Коэн платил Дэниэлс из своего кармана, а затем получил деньги обратно от Trump Organization под предлогом покрытия несуществующих судебных издержек.



Затем против Трампа завели еще три уголовных дела. Бывшего президента США обвиняют в том числе в попытке отменить итоги выборов 2020 года, завершившихся победой демократа Джо Байдена, последующем за этой кампанией штурме Капитолия сторонниками республиканца в январе 2021 года и ненадлежащем хранении секретных документов. Суммарно политику грозит свыше 600 лет тюрьмы, если судьи будут выбирать максимальное наказание в каждом разбирательстве.

Жюри присяжных единогласно признало экс-главу Белого дома виновным по всем 34 пунктам обвинения. Максимальное наказание за каждый из них составляет четыре года тюрьмы, то есть суммарно Трампа могут отправить за решетку на 136 лет. Сам политик приговор назвал «позором», отказался признавать свою вину и пообещал подать апелляцию.

В свою очередь действующий президент США Джо Байден счел вердикт присяжных подтверждением принципа, в соответствии с которым никто в стране не может стоять выше закона. По его словам, Трамп имел возможности для своей защиты и обладает правом для оспаривания решения суда. Байден подчеркнул, что считает безответственными и опасными все заявления о какой-либо сфабрикованности разбирательства.

«Поляризация настроений»

Вероятное окончательное обвинение Трампа создает своего рода прецедент в американской истории. Формально это обстоятельство не помешает участию политика в выборах, в 1920 году социалист Юджин Дебс уже боролся за кресло президента из тюрьмы.

Однако впервые в истории съезду Республиканской партии придется выдвигать кандидатом в президенты осужденного претендента. Более того, Трамп станет первым бывшим руководителем страны с судимостью по уголовному делу.

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы по-разному оценивают решения суда присяжных Нью-Йорка по делу политика. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что главный вопрос в том, как это может повлиять на избирательную кампанию в США.

«Ситуация с судом присяжных вряд ли станет препятствием для участия Трампа в президентской гонке. Тем не менее происходит поляризация настроений, в том числе активизируются противники экс-президента США. С другой стороны ясно, что судебный процесс, в том виде, в котором он проходил, для многих американцев скорее является нарушением неких устоявшихся представлений о демократии Америки. Они, вероятно, оценят решение присяжных как весьма натянутое и необъективное, что послужит мобилизации сторонников Трампа», — отметил депутат.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков допустил, что сам приговор Трампу событие вполне запланированное, на реализацию которого бросили немалые силы:

«Те, кто убежден, что причина подобного осуждения политическая, безусловно не ошибаются. Судья был настроен на агрессивный лад, присяжные были из Нью-Йорка, а это очень либеральный город. Вероятно, если бы суд проходил в Техасе или Флориде, результат мог бы быть совсем иным».

Он добавил, что исход суда может помочь демократам в устранении преимущества Трампа над действующим президентом Джо Байденом, которое оценивается в 3-4%. По мнению Пушкова, позиции политика могут быть подорваны, но и у его оппонента достаточно слабостей.

«Это соревнование двух подорванных кандидатов, посмотрим к чему оно приведет. Многое покажут дебаты двух политиков. Если Трамп сможет доказать, что Байден слишком стар и фактически недееспособен на посту президента, то, несмотря на все приговоры, он останется ведущим кандидатом», — уверен сенатор.

«Зона неопределенности»

Окончательный вердикт по делу Трампа в Нью-Йорке судья вынесет 11 июля. Однако апелляция юристов экс-президента США может затянуть процесс на многие месяцы. Что касается наказания, то возможен как штраф и общественные работы, так и домашний арест с условным сроком.

close 100% Сторми Дэниелс Markus Schreiber/AP

Тюремное заключение тоже не исключено, но этот вариант наименее вероятный из-за отсутствия судимости у политика и ненасильственного характера преступления. К слову, если Трамп окажется в заключении, то, вероятно, вместе с представителями Секретной службы США, которые по закону пожизненно осуществляют охрану бывших глав государства. А победив на выборах политик сможет сам себя помиловать, правда это будет означать признание вины, от чего он пока отказывается.

Как заявил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков, более вероятный вариант наказания для политика — пробация, в рамках которой Трампу попытаются ограничить перемещения по стране. По его мнению, этот сценарий может серьезно повлиять на его кампанию.

«Ему необходимо ездить по всему США с агитацией, а ему это будут ограничивать. Тем не менее на текущий момент такой сценарий все же маловероятен», — оценил эксперт.

С точки зрения главного научного сотрудника института США и Канады РАН Владимира Васильева, пока будущее развитие событий для экс-президента США находится в зоне неопределенности и во многом зависит от реакции общества на вердикт присяжных в Нью-Йорке:

«В целом ситуация беспрецедентная. Демократы перешли красную линию и судьба выборов теперь под вопросом. Вмешательство в выборную кампанию состоялось и в ноябре можно сказать, что были неравные условия и правила честной игры нарушены. А значит исход голосования можно будет оспаривать на любом этапе. В итоге не исключено, что судили в Нью-Йорке президента не бывшего, а будущего».