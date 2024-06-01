Более половины выявленных в 2023 году случаев ВИЧ зафиксировали в 24 регионах

В 24 регионах России зафиксировали более половины всех новых случаев инфицирования ВИЧ. Об этом сообщили в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».

Так, наибольшее число случаев заболеваемости ВИЧ выявили в некоторых регионах Сибири, Урала и Приволжья. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 году составил 40,04 на 100 тыс. населения. Это на 7,5% ниже, чем 2022 году, и на 23,5% ниже среднего показателя за предшествующий период.

В начале мая «Ведомости» со ссылкой на данные ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России» написали, что в 2023 году заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 4,6%.

Ранее были названы домашние животные, которые могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита.