«Судебное сафари». Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов

Проект фонда Джорджа и Амаль Клуни планирует устроить юридическую охоту на сотрудников российских государственных СМИ, которых обвиняют в «пропаганде войны». Юристы Docket уже готовят запросы на возбуждение дел в судах тех европейских стран, законодательство которых имеет соответствующие уголовные статьи. В Кремле назвали эту идею безумной, а в российском МИДе заявили, что «за русофобию на Западе хорошо платят», а актер и его жена-адвокат «готовы делать деньги на чем угодно». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Проект Docket Фонда актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль заявил, что будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из российских государственных СМИ. Соответствующее обращение будет подано в Международный уголовный суд, уточнила директор проекта по юридическим вопросам Анна Нейстат.

«Один из способов преследования российских пропагандистов — это обращение к МУС с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу об их причастности к подстрекательству к геноциду», — сказала Нейстат в эфире «Голоса Америки» (Минюст России включил радиостанцию в список иностранных агентов).

Как подчеркивают представители Docket, российские государственные СМИ оказали большое влияние на развитие украинского конфликта. Их сотрудники не находятся в странах, которые исполняют решения МУС, но сам факт выдачи ордера на их арест «будет очень значимым шагом».

В УК многих стран Европы есть статья о «пропаганде войны», отмечают в фонде. В настоящее время юристы составляют запросы на возбуждение дел в судах тех государств, где соответствующие нормы присутствуют в законодательстве. При этом в случае оформления ордера на арест российских журналистов могут задержать по всей Европе.

По словам Нейстат, обращения в суды еще не направили. В фонде также не назвали имена журналистов, в отношении которых могут быть заведены дела, но отметили, что речь идет о «наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них».

«Пакости не станут реальностью»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумной идею сотрудников фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев»,

— цитирует ответ представителя Кремля агентство ТАСС.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о неприемлемости угроз в адрес российских журналистов, находящихся за границей, а действия фонда Клуни назвал противоречащими законам о свободе печати.

«Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы. Клуни с его женой могут придумывать любые пакости, но их мечты вряд ли станут реальностью», — выразил уверенность Соловьев.

Членов фонда, по его мнению, остается только пожалеть, потому что они «лишь верят в собственную пропаганду, их невозможно переубедить».

Заявления фонда Клуни также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что в 2022 году актер стал контрактовать западных юристов для того, чтобы они представляли интересы сотрудников СМИ в Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям.

По мнению российского дипломата, «всю работу тогда сделали адвокаты компании Debevoise, к‌л‌о‌у‌ны Клуни туда вписались исключительно из-за пиара». Теперь же фонд актера решил переключиться на «судебное сафари на российских журналистов».

«Оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку. Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика, видимо, готовы делать деньги на чем угодно», — говорится в посте Захаровой в Telegram.

Санкции и запреты

Согласно информации на сайте российского внешнеполитического ведомства, ограничения против российских медиа ввели уже 30 стран, а также отдельно Евросоюз и НАТО. К примеру, Совет ЕС запретил трансляцию любого контента каналов RT и Sputnik на своей территории, приостановил вещание «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24/Россия 24» и «Международного ТВ Центра», отозвал лицензии на вещание у телеканалов НТВ/«НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ» и «Первого канала». Кроме того, ЕС ввел персональные санкции против гендиректора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова и многих других.

В рамках 11-го санкционного пакета приостановлено действие лицензий RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», «Катехон» и New Eastern Outlook. Также в санкционный список внесли военных корреспондентов Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука, первого заместителя гендиректора НТВ Александра Костерина, первого заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова, руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова и других.

17 мая Евросоюз официально запретил работу на территории объединения «Голоса Европы», РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты». Также отмечалось, что в соответствии с Хартией основных прав представители этих СМИ смогут осуществлять деятельность в ЕС.

В марте 2022 года в США была прекращена деятельность телеканала RT America. Вашингтон также ввел санкции против российских телеканалов «Россия 1», «Первый канал» и НТВ. Под санкции также попали телеведущие Валерий Соловьев и Ольга Скабеева.

Дело журналистов в Руанде

Представители фонда супругов Клуни в качестве примера успешного юридического кейса приводит дело журналистов «Радио тысячи холмов» (RTLM), которых обвинили в причастности к геноциду в Руанде.

Радиостанция работала в стране с 8 июля 1993 года по 31 июля 1994 года. Она была частной, но получала финансирование от государственной станции «Радио Руанды». Некоторые ее сотрудники позже были признаны виновными в подстрекательствах к геноциду и истреблению тутси, осуществляемому в этот период по приказу правительства хуту. Они были приговорены к длительным тюремным срокам, но многие успели выехать из страны.

В 2004 году в конституцию страны внесли поправку, запрещающую политическую мобилизацию на этнической основе, считая любую попытку возрождения этнического самосознания хуту и тутси «идеологией геноцида».