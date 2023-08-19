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Фото

25 самых известных фото в мире

19 августа отмечается Всемирный день фотографии

19 августа отмечается Всемирный день фотографии. В 1839 году во Франции представили «подарок миру» – дагеротипию (процесс изготовления фотографий). Однако сам праздник стали отмечать только с 2009 года, после предложения фотографа из Австралии Корске Ара.

Сегодня многие люди не могут представить свою жизнь без фотографий. Мы фиксируем на них важные события.

«Газета.Ru» собрала 25 самых известных фото в мире, большинство из которых посвящены историческим событиям: взрыву атомной бомбы, войне во Вьетнаме и Второй мировой войне.

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