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В Крыму назвали петицию на сайте Зеленского сигналом истощения ВСУ

Парламентарий Константинов: петиция на сайте Зеленского — сигнал истощения ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости прокомменитровал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить на Украину иностранные войска.

По его словам, это является очевидным сигналом истощения ВСУ.

«Мы в преддверии большого шухера под названием «падение украинского фронта и окончательный развал территорий»», — сказал он.

Константинов добавил, что необходимо готовиться к изменениям на Украине.

По его словам, на Украине грядут изменения и к этому нужно готовиться.

7 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении в страну военнослужащих из стран — членов Евросоюза, а также Великобритании и США.

9 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории Украины находятся военные Североатлантического альянса (НАТО).

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.

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