Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поколение украинского населения перевоспитали и натравили, чтобы натравить его на россиян. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что население Украины пытались заставить отказаться от своих корней.

«Наши геополитические оппоненты, по сути, превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти», — добавил он в выступлении на приеме в посольстве по случаю Дня Победы.

До этого Антонов заявил, что США своим решением о помощи Киеву ставят крест на судьбе Украины.

По его словам, Соединенные Штаты «сделали выбор в пользу войны», а также «встали на сторону зла и поддержали фашизм». Вместе с тем дипломат сказал, что администрация США «ради своего жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса (ВПК) «приносит в жертву жизни простых людей».

Он добавил, что задачи и цели специальной военной операции (СВО) будут выполнены.

Ранее США обвинили в поддержке войны из-за нового пакета помощи Украине.