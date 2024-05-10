В подполье заявили об ударе по расположению ВСУ в Снигиревском районе

Российские войска нанесли удары по путевой станции и расположению военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Снигиревского района Николаевской области. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что в 3:00 и 3:20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке. После удара по Снигиревке пропало электричество.

По его словам, местные жители описывают удар в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые украинскими военными, как очень мощный. К 5:00 из Николаева в этот район приехали 10 машин скорой помощи, район ж/д вокзала Снигиревки оцеплен.

Лебедев добавил, что целью удара ВС РФ в Новопетровке было расположение военных ВСУ, которых в количестве до 400 человек ранее перевели в Новопетровку.

Кроме того, ночью были взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова, в Николаеве работали средства ПВО.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской и Харьковской областях.

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