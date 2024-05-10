Дипломат рассказал, как АСЕАН противостоит давлению США в отношениях с РФ

Постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов заявил, что АСЕАН противостоит давлению США, поддерживая отношения с РФ. Его слова приводит РИА Новости.

Подчеркивается, что ассоциация остается открытой для взаимодействия с РФ, несмотря на попытки Запада изолировать Россию и выдавить ее на периферию международных процессов.

«В совместном заявлении по случаю пятилетия стратегического партнерства России и АСЕАН, принятом в 2023 году, прямо отмечается значительный вклад наших отношений в развитие асеановской интеграции», — отметил дипломат.

При этом подчеркивается, что в основе партнерства РФ со странами региона лежали принципы «равноправия и взаимного уважения» и невмешательства во внутренние дела.

Перед этим в ВШЭ выяснили, что Россия увеличила экспорт удобрений в страны АСЕАН на 88%.

АСЕАН была образована в 1967 году и в организацию входят 10 стран, находящихся в ней с момента образования Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также вступившие позже Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии является ядром почти 10 международных форумов и объединений, в которых участвуют несколько десятков государств.

Ранее глава МИД РФ Лавров подарил генсеку АСЕАН Хорну матрешку.