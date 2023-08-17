Мастер перевоплощения: Роберту Де Ниро — 80

Двукратному обладателю «Оскара» Роберту Де Ниро 17 августа исполнилось 80 лет. Актер, в чьих жилах течет английская, итальянская, ирландская и немецкая кровь, вырос в Маленькой Италии — колоритном криминальном районе Нижнего Манхэттена.
Когда Де Ниро было два года, его родители расстались. Отец жил в соседнем доме и уделял сыну много внимания. С раннего возраста актер посещал театральный кружок, и в 10 лет дебютировал в школьной постановке «Волшебник страны Оз» в роли Трусливого Льва.
В 16 лет Де Ниро бросил школу, чтобы полностью посвятить себя актерскому мастерству. Он учился в Высшей школе музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке и актерской студии Ли Страсберга, а также брал уроки у актрисы Стеллы Адлер.
Дебют Де Ниро в большом кино состоялся в 1963 году — он сыграл одного из друзей жениха в фильме Брайана Де Пальмы «Свадебная вечеринка». На экраны картина вышла только в 1969-м.
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