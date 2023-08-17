Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Мастер перевоплощения: Роберту Де Ниро — 80

Актеру Роберту Де Ниро исполнилось 80 лет

Двукратному обладателю «Оскара» Роберту Де Ниро 17 августа исполнилось 80 лет. Актер, в чьих жилах течет английская, итальянская, ирландская и немецкая кровь, вырос в Маленькой Италии — колоритном криминальном районе Нижнего Манхэттена.

Когда Де Ниро было два года, его родители расстались. Отец жил в соседнем доме и уделял сыну много внимания. С раннего возраста актер посещал театральный кружок, и в 10 лет дебютировал в школьной постановке «Волшебник страны Оз» в роли Трусливого Льва.

В 16 лет Де Ниро бросил школу, чтобы полностью посвятить себя актерскому мастерству. Он учился в Высшей школе музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке и актерской студии Ли Страсберга, а также брал уроки у актрисы Стеллы Адлер.

Дебют Де Ниро в большом кино состоялся в 1963 году — он сыграл одного из друзей жениха в фильме Брайана Де Пальмы «Свадебная вечеринка». На экраны картина вышла только в 1969-м.

О том, как сложилась жизнь и карьера артиста, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Картина дня
В Зеленогорске предотвращен подрыв станций связи. Военная операция на Украине, день 540-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 540-й день
Курс доллара опустился ниже 94 рублей
У сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца прошли обыски, против него возбудили дело
«Желтый» уровень погодной опасности введен в Москве из-за сильной жары
В России спрогнозировали цены на нефть осенью
Международная шахматная федерация запретила транс-персонам выступать на женских турнирах
Бритни Спирс наняла адвоката Джонни Деппа для развода
Новости и материалы
В России создали 3D-принтер для «печати» экзоскелетов
Олег Табаков снял с репертуара спектакль Зудиной после двух неудачных прогонов
Игрок «Манчестер Сити» признался, что Гвардиола запретил праздновать победу в Суперкубке
Постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС
«Сбер» повысит ставки по рублевым вкладам
Во Владимирской области 24-летнюю девушку обвинили в отношениях со школьником
Обстрел ВСУ поселка в Херсонской области привел к повреждению газопровода
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
Брэдли Купера осудили евреи за слишком большой накладной нос на съемках фильма
Овечкин назвал имя главного модника «Вашингтона»
В ЛДПР призвали освободить российских пенсионеров от налога при сдаче жилья
Бездомный угнал полицейский автомобиль со служебной стоянки во Владивостоке
В самарском автобусе пассажиры устроили потасовку с поножовщиной и попали на видео
Теннисист во время матча в США пожаловался на женщину, имитировавшую жужжание пчелы
Найден способ избежать набора веса при лечении ревматоидного артрита
Суд на Камчатке арестовал мужчину за избиение сотрудницы кафе
Марочко: на Купянское направление прибыли специалисты из ФРГ для установки мин
В ЛНР заявили о массовых обстрелах кассетными боеприпасами
Все новости
Момент задержания подозреваемых в попытке подрыва в Зеленогорске попал на видео
У участника СВО украли боевые награды, документы и миллион рублей
Более 1,2 тысячи россиян не могут улететь из Антальи из-за отмены рейсов
Kia переезжает из России в Казахстан
Компания Kia перевела часть своего представительства из России в Казахстан
«Смотрел из тундры, как деньги превращаются в фантики». 11 историй про дефолт 17 августа 1998 года
Читатели рассказали, как теряли деньги и обретали веру в людей в кризис 1998-го
Арам Тер-Газарян
Рост цен в новой упаковке
«Хочу править миром»: Мадонне – 65
Крым российский, Украине в ЕС не место. Так говорит Саркози
Экс-президент Франции Саркози назвал иллюзорной идею возврата Крыма Украине
Как повысить либидо мужчине? От еды и спорта до ароматов и флирта
Снижение либидо у мужчин – частая проблема россиян. Врачи и сексологи – о способах ее решения
G20 — не Совбез ООН. Почему Зеленского не пригласили на саммит «двадцатки»
Глава МИД Индии подтвердил, что Зеленский не будет приглашен на саммит G20
В Брянскую область второй день подряд пытаются проникнуть диверсанты
ФСБ сообщила об уничтожении четырех украинских диверсантов в Брянской области
В России могут запретить выкладывать в сеть видео атак дронов и обстрелов. Как на Украине
Совфед подготовил законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов
В Чечне проверят заявление поджегшего Коран об избиении со стороны сына Кадырова
В Чечне проверят жалобу на избиение в СИЗО со стороны 15-летнего сына Кадырова
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях