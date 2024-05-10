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Ханде Эрчел может сняться в новом фильме с Барышем Ардучем из «Любви напрокат»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Эрчел может сняться в фильме с Ардучем

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Звезда популярных турецких сериалов «Постучись в мою дверь» и «Совершенно другой» планирует активно сниматься летом 2024 года. В творческой среде уже появилось много слухов о ее новой работе с Барышем Ардучем, пишет The Girl.

После долгого перерыва из-за болезни Ханде Эрчел вернулась к съемкам. В ходе короткого интервью с журналистами из Турции она призналась, что летом 2024 года не планирует отдыхать, очень хочет работать.

Ранее в сети появилась информация, что актриса уже выбрала проект, но подробности так и не были раскрыты. Однако блогер TV Dedektifi утверждает, что у него есть точные сведения о фильме, где можно будет увидеть Эрчел.

По его словам, проект, на котором остановился выбор актрисы, будет выпущен на цифровой платформе. Скорее всего, это будет полнометражный фильм, а партнером актрисы из «Постучись в мою дверь» станет Барыш Ардуч, известный по сериалу «Любовь напрокат».

Некоторые поклонники сериала пока не верят в эти слухи, так как не считают блогера TV Dedektifi достоверным источником информации.

Ранее в Иране состоялась премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел.

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