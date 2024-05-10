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В российском городе из-за пожара в больнице эвакуировали десятки человек

В Бийске Алтайского края при пожаре в больнице эвакуировали более 40 человек

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Павел Лисицын/РИА Новости

Персонал Центральной городской больницы в Бийске Алтайского края был эвакуирован из-за пожара в здании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по этому региону.

По улице Садовой произошел пожар в Центральной городской больнице. При прибытии первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна шестого этажа семиэтажного здания.

По предварительным данным, спасены 6 человек газодымозащитными службами, а 35 человек были эвакуированы.

На текущий момент пожар локализован на площади 10 квадратных метров. Для тушения возгорания задействованы 77 человек и 15 единиц техники.

До этого Следком возбудил дело после пожара в частном доме престарелых в Ленинградской области.

В этом мае также пожарный пострадал из-за возгорания на востоке Москвы. Его доставили в одну из больниц российской столицы. У сотрудника МЧС врачи диагностировали ушиб грудной клетки, разрыв мочки уха и повреждение барабанной перепонки. Площадь обрушения кровли в полыхающем объекте составила 1,5 тыс. кв. метров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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