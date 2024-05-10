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В Минобороны рассказали о трудностях при взятии Очеретино

МО: проблемой штурмовых групп в Очертино стали FPV-дроны

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Во время захвата населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике штурмовые группы группировки войск «Центр» столкнулись с серьезной проблемой в виде FPV-дронов противника. Об этом сообщили представители министерства обороны Российской Федерации РИА Новости.

Ранее, 5 мая, министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» успешно освободили населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике.

«Использование большого количества FPV-дронов противника создавало трудности для штурмовиков, которым приходилось активно избегать атак со стороны дронов», — отметили в военном ведомтсве.

Российские военнослужащие входили в населенный пункт группами, прикрываясь укрытиями и проходя через окопы. Действия осуществлялись при постоянном контроле БПЛА и совместной работе с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями.

«Мы двигались вдоль железной дороги, соседнее подразделение обеспечивало проход, а нам предстояло преодолеть железную дорогу, очистить промзону. Противник оказывал сопротивление. После того, как мы заняли электроподстанцию, столкнулись с жестким контролем артиллерии и FPV-дронов противника. Нам пришлось проявить настойчивость», — пояснил начальник штаба батальона мотострелкового соединения «Эдельвейс».

После очистки промзоны и столкновения на железной дороге, российским военным пришлось бороться на два фронта. Командир роты мотострелкового соединения «Поэт» рассказал о процессе очистки пятиэтажек и воссоединении семьи бабушки и внука после боевых действий.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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