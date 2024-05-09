«Сегодня день нашей общей победы»: российские хакеры взломали украинские телеканалы и сайты Украинские хакеры взломали одну из платформ для трансляции ТВ-каналов в Крыму

Российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали сайты украинских учебных заведений. На главных страницах они поздравили украинцев с Днем Победы и разместили цитату российского президента Владимира Путина. Кроме этого, хакеры перехватили трансляцию некоторых спутниковых каналов и включили там трансляцию парада Победы на Красной площади. В ответ украинские хакеры взломали телевидение в Уфе и в Крыму.

В День Победы российские хакеры взломали сайты украинских организаций, в том числе интернет-страницы учебных заведений, и разместили там поздравление и цитату президента России Владимира Путина. Об этом рассказал РИА Новости один из участников хакерской группы «Килобайт V»:

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы».

По словам участника «Килобайт V», они не только поздравили украинцев, но и написали им об истории, упомянув, что победа над нацизмом стала общим достоянием народов СССР. Хакеры отметили, что своим сообщением не мешали работе сайтов организаций. Они разместили на главной странице коллаж из нескольких фотографий с цитатой российского президента Владимира Путина: «Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».

«Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 Мая! С Днем Победы!» — написали хакеры в поздравлении.

Кроме этого, участники «Килобайт V» призвали украинских военнослужащих использовать радиочастоту 149.200 с позывным «Волга». Ее создала российская сторона специально для украинцев, которые не хотят больше воевать, желают сложить оружие и сдаться ВС РФ.

Телеканалы тоже взломали

Telegram-канал «Одесса INFO Новости» сообщил, что хакеры вновь взломали спутниковое телевидение. Жительница Одесской области сняла на мобильный телефон, как она листает каналы, по которым идет трансляция парада Победы в Москве. При этом там были и украинские телеканалы, которые передавали свой обычный контент.

«Детектор медиа» со ссылкой на Национальный совет по телевидению и радиовещанию сообщил, что российские хакеры взломали спутниковые эфиры компаний StarLight Media и Интер — они владеют группой телеканалов.

Сразу после сообщений о взломе украинские провайдеры перешли на IPTV-сигнал. По предварительным данным, парад транслировали с 10:00 до 10:18. В связи с произошедшим украинский Нацсовет решил обратиться в специальное подразделение ООН — Международный союз электросвязи.

Ответ украинцев

РБК выяснил, что жители Уфы столкнулись со взломом IPTV «Уфанета» во время трансляции парада Победы. По словам местных жителей, в какой-то момент трансляция прервалась, видео замерло на одном кадре. На других телеканалах в это время показывали кадры и надписи, связанные с Украиной. Затем IPTV отключили у зрителей, которые наблюдали за взломом вещания.

РБК связался с компанией, где подтвердили, что знают о произошедшем. Организация «Уфанет» также подтвердила, что в данный момент трансляция эфира выключена у некоторых пользователей:

«Собрана группа технических специалистов для решения вопроса в наиболее кратчайшие сроки».

РБК отметил, что МВД и Роскомнадзор также разбираются в причинах произошедшего.

Украинские хакеры атаковали Крым

Советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале написал, что украинцы взломали одну из платформ для трансляции телеканалов в республике.

«Технические службы ведут работы. В ближайшее время проблема будет решена», — отметил Крючков.

Затем чиновник сообщил, что эфирное вещание телевидения и радио на территории Крыма осуществляется в обычном режиме.