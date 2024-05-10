ООО «Первый завод» загорелся в Калужской области после падения беспилотника

На территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По их информации, пострадавших нет. Сообщается, что горят три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Как напомнило издание, Украина систематически осуществляет обстрелы центральных и приграничных регионов России, применяя удары с беспилотников и организуя диверсионные акты.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных Сил Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области. По словам очевидцев, около часа ночи в Дзержинском районе прогремели несколько мощных взрывов возле станции Полотняный завод.

Жители рассказывают, что ранее они слышали характерные шумы от проходивших БПЛА, а затем заметили возгорание и дым около местной нефтебазы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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