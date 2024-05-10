Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ООО «Первый завод» загорелся в Калужской области после падения беспилотника

На территории ООО «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание

close
100%
Shutterstock

На территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По их информации, пострадавших нет. Сообщается, что горят три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Как напомнило издание, Украина систематически осуществляет обстрелы центральных и приграничных регионов России, применяя удары с беспилотников и организуя диверсионные акты.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных Сил Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области. По словам очевидцев, около часа ночи в Дзержинском районе прогремели несколько мощных взрывов возле станции Полотняный завод.

Жители рассказывают, что ранее они слышали характерные шумы от проходивших БПЛА, а затем заметили возгорание и дым около местной нефтебазы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами