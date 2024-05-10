Сыну Байдена отказались закрыть дело о хранении оружия

Апелляционный суд в Пенсильвании отклонил ходатайство сына действующего президента США Джо Байдена Хантера Байдена по закрытию дела о хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Хантера Байдена обвиняют в трех правонарушениях: двух установленных случаях лжи в письменной форме в ответе на вопрос о хранении и употреблении наркотиков в 2018 году, а также во владении огнестрельным оружием, несмотря на запрет на это для наркозависимых. По этим трем пунктам ему может грозить до 25 лет тюремного заключения и $750 тыс. штрафа.

До этого суд в США отклонил ходатайства сына Байдена Хантера о снятии обвинений в уклонении от налогов.

Сыну президента США вменяется девять пунктов обвинения в неуплате налогов на $1,4 млн с 2016 по 2020 год. Прокуратура утверждает, что вместо уплаты налогов Хантер Байден тратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики. По новым обвинениям ему может грозить до 17 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден в июне предстанет перед судом по делам о налогах.