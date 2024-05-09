Рабочий собирает минометные снаряды на заводе в Украине, 2024 год

Подземные заводы или груда металлолома. Что известно о секретном военном производстве Украины Mundo сообщила о сети секретных заводов украинского министра Камышина

В условиях острой нехватки вооружений, прежде всего боеприпасов, Киев пытается наладить оборонное производство. Каждый завод может оказаться под ударом России, поэтому такие объекты начали прятать под землей, утверждают испанские журналисты. В пользу этой версии говорит то, что на Украине остались подземные советские комплексы. В Госдуме однако рассказали «Газете.Ru», почему существование таких производств кажется сомнительным.

Украина прячет военные заводы под землей, чтобы Россия не могла их атаковать, написал обозреватель испанской газеты El Mundo Альберто Рохас.

Согласно материалу, за это отвечает украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, бывший директор компании «Укрзализныця» (оператор железных дорог). Ему дал соответствующее поручение Владимир Зеленский.

Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые под землей, а некоторые — наверху, но замаскированы, говорится в публикации.

Предприятия на поверхности якобы прячут с помощью «огромных декораций». Местонахождение всех заводов стараются держать в тайне. При этом среди рабочих уже находили людей с пророссийскими взглядами.

Есть ли у Украины заводы под землей

Ранее о «секретных заводах Украины» писала другая испанская газета El Pais. В декабре 2023-го ее журналист побывал на одном из них, куда его отвезли в обстановке повышенной секретности.

«Окна нашей машины занавешены темной тканью, чтобы пассажиры не могли видеть, куда они едут. Также пришлось выключить мобильный телефон. Автомобиль следует, как кажется, окольным маршрутом с несколькими поворотами, прежде чем добраться до места назначения. <...> Чем дольше идет война, тем большую секретность навязывают ВСУ».

Увиденный испанским журналистом завод принадлежит горно-металлургической группе «Метинвест» «самого богатого человека Украины» Рината Ахметова. Холдинг занялся оборонной промышленностью на фоне полномасштабного конфликта с Россией. Пресс-секретарь группы заявил газете, что ему неизвестно о каких-либо попытках строительства подземных заводов. По его словам, лучшая защита любого предприятия — хорошая система ПВО.

Эту идею также раскритиковала в своей статье от начала декабря 2023-го бывший советник минобороны и минфина Украины Катерина Бондарь.

«Перевод производства под землю значительно повысит инвестиционные затраты и ухудшит условия труда», — отметила специалист.

Советское наследие

При этом на Украине остались подземные комплексы от советского времени, обратил внимание военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, их тоже делали на случай войны, правда, совершенно иной. В нынешних условиях их можно использовать, но не для выпуска крупных вооружений.

«В СССР на Украине много чего накопали... Таких заводов было много на Украине — с обязательной подземной составляющей. Все строилось серьезно, по ГОСТу. Скорее всего, речь идет о подземных производствах БПЛА, морских дронов, может, еще для чего-то, каких-то взрывных устройств, не более того», — выразил мнение Дандыкин.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил «Газете.Ru», что существование таких подземных объектов на Украине — это уже состоявшийся факт и является серьезным дополнением к уже существующим еще с советских времен заглубленным производствам военно-промышленного комплекса, унаследованного от Советского Союза:

«Вооруженные силы России филигранно подошли к решению данной дилеммы, учитывая, что такие предприятия являются очень энергозатратными и, наши войска точечными ракетными ударами парализовали питающий их энергетический комплекс Украины, тем самым превратив эти военные объекты в бесполезную груду металлолома».

Однако член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в том, что в республике смогли построить сеть скрытых подземных заводов:

«Учитывая, что российские «Кинжалы» спокойно пробивают военные бункеры, построенные еще при Советском Союзе, сложно себе представить, что киевский режим где-то под землей выстроил целую сеть предприятий, да еще сделал это так, что никто не заметил».

Он добавил, что в Киева нет ни возможностей, ни технологий для того, чтобы поддерживать хоть какое-то производство.

Проблемы украинского ВПК

Объем оборонной промышленности на Украине с 2023 года вырос втрое, отметила El Mundo. Издание написало, что государство смогло наладить производство в условиях военного времени «неожиданно для всех». Зеленский в апреле сообщал, что в стране работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где заняты около 300 тыс. человек.

Однако минобороны Украины все еще считает темпы производства недостаточно высокими. Лучше всего украинцам удается делать беспилотники , включая подводные, написала El Pais. Кроме дронов на украинских заводах выпускают боеприпасы, в том числе калибра 155 мм, основного для гаубиц НАТО, также бронетранспортер «Козак», ракеты «Нептун», противотанковые ракеты «Стугна».

Главная проблема «Метинвеста», как и всего украинского ВПК — нехватка рабочих рук и производственных мощностей. Многих сотрудников призвали в армию, а часть важнейшего производства перешла под контроль России, как например «Азовсталь» в Мариуполе или Авдеевский коксохимический завод.

«Пожалуй, самым серьезным препятствием является нехватка рабочей силы. Ярослав Дзера, управляющий одним из украинских оружейных заводов, говорит, что ему с трудом удается набирать и удерживать квалифицированных работников, не в последнюю очередь потому, что многих мобилизуют», — поясняло агентство Associated Press.

Сам Киев хочет, чтобы на Украине открывали новые производства иностранные партнеры, несмотря на постоянную угрозу российских ударов. Зеленский «отчаянно пытается» убедить в этом крупные западные компании, сообщала El Pais. Уже согласились немецкий концерн Rheinmetall (один из крупнейших в Европе, занимается артиллерией) и крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE. Последняя откроет на Украине заводы по ремонту военной техники, а Rheinmetall — четыре оружейных завода.

«Основная проблема заключается в том, что любая промышленная инфраструктура может оказаться под прицелом России, особенно если она производит стратегические оборонные материалы», — предупредила газета.

По оценке Бондарь, пока Украине не удается достаточно эффективно защитить свои предприятия. Она отмечает нехватку ПВО, коррупцию, «неэффективные корпоративные структуры и технологические пробелы».

«Это лишь некоторые из серьезных проблем, которые реформаторам в Киеве придется решить, прежде чем Украина сможет начать производство систем вооружения, боеприпасов и других технологий в масштабах, необходимых для решения проблемы огромные военные нужды», — резюмировала эксперт.