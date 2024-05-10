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Облачность и до 11 градусов тепла ожидаются в пятницу в Москве

Москвичам пообещали до 11 градусов тепла в пятницу

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Станислав Красильников/РИА Новости

В пятницу в Москве ожидается облачность, небольшой дождь, местами умеренный. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 9-11℃ тепла, а в ночь на субботу может опуститься до + 3℃, передает Гидрометцентр России.

Ветер будет западный со скоростью 6-11 м/c, с порывами до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет изменяться от + 7...+12℃. Ночью на субботу столбики термометров могут опуститься до +1℃.

До этого сообщалось, что гигантское пятно на Солнце стало видно невооруженным глазом с Земли. Американские ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (SWPC NOAA) отметили увеличение гигантского солнечного пятна AR3664, которое продолжает мощные вспышки. Размеры этой области достигли 200 тыс. километров, что в 15 раз шире земного шара.

Это означает, что AR3664 стало возможно разглядеть с поверхности Земли без специальных оптических приборов. Эксперты указали, что на звезду следует смотреть только через темные светофильтры, чтобы избежать повреждения глаз.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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