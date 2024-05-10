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Назван максимальный размер маткапитала на второго ребенка в 2024 году

В Госдуме заявили о максимальном маткапитале на второго ребенка в 833 тыс. руб

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С 1 февраля 2024 года максимальная сумма материнского капитала на второго и последующих детей увеличилась до 833 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Государственной Думы по труду Екатерина Стенякина.

Ранее установленный размер материнского капитала на первого ребенка составлял 630,4 тысячи рублей.

До этого в Госдуме призвали ввести штрафы за корыстное использование маткапитала. Если российским семьям разрешать использовать маткапитал сразу после рождения ребенка, то нужно будет ввести наказание за его корыстное использование, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Если родившая ребенка женщина отказалась от него после получения денег, их нужно забирать обратно с процентами.

Также в России могут упростить покупку квартир с использованием маткапитала. В Госдуме предложили разрешить использование маткапитала на жилье до того, как ребенку исполнится три года.

Ранее в России предложили выделять жилье и льготы на учебу беременным студенткам.

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