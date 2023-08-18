Гений и преступник. Роману Полански — 90

Режиссер фильмов «Китайский квартал», «Горькая Луна» и «Пианист» Роман Полански (настоящее имя — Раймунд Роман Либлинг) родился 18 августа 1933 года в Париже в семье польских евреев. В 1936 году они переехали в Краков, и после начала Второй мировой войны оказались в Краковском гетто. Мать и бабушка Полански погибли в Освенциме, а сам он смог сбежать из гетто и долго жил в приемных семьях.

После войны Полански воссоединился с отцом, увлекся актерским искусством и 1948 году был включен в детскую театральную труппу «Весола Громадка» в Кракове. За роль пастуха Вани в постановке «Сын полка» он получил награду на Варшавском фестивале советского искусства.

В 1953-м Полански дебютировал в качестве киноактера в фильме «Три истории». Затем он снялся в картинах Анджея Вайды «Поколение», «Летучая», «Невинные чародеи» и «Самсон».

Обучаясь в школе кинематографии в польском городе Лодзи, Полански снял короткометражки «Велосипед», «Убийство» и «Два человека со шкафом» — последняя получила несколько премий на кинофестивалях.

О дальнейшей скандальной биографии и карьере Полански — в фотогалерее «Газеты.Ru».