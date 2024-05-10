Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские ученые-международники призвали администрацию Байдена охладить пыл Киева

FP: ученые-международники призвали администрацию Байдена охладить пыл Киева

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Американские ученые-международники призвали администрацию президента США Джо Байдена охладить пыл Киева и убедить его в том, что ожидания по возвращению каждого клочка своей территории нереалистичны. Соответствующая публикация размещена на сайте журнала Foreign Policy.

«Администрация должна публично признать, что интересы Украины и Америки не идентичны и что заявленная Киевом цель освобождения каждого дюйма украинской территории нереалистична. Наиболее важными интересами Америки являются сохранение существования Украины как суверенного государства и предотвращение прямого конфликта с Россией», — подчеркнули исследователи.

Соавторами статьи стали Эмма Эшфорд, Джошуа Шифринсон и Стивен Вертхайм. Они подчеркнули, что разговоры о возможной победе Украины после недавнего транша военной помощи США Киеву лишены основания.

«Оптимизм неуместен. Новый законопроект вполне может представлять собой последний большой пакет, который Соединенные Штаты отправят в Украину. Как отметил геополитический аналитик Ян Бреммер, «Америка продолжает посылать Украине $60 миллиардов в поддержку из года в год, и это нереально, независимо от того, кто выиграет на президентских выборах», — отмечается в статье.

До этого экс-сотрудник Госдепа Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году.

Ранее МИД РФ назвал материал Foreign Policy о «Крокусе» кощунственным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами