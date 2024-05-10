Американские ученые-международники призвали администрацию президента США Джо Байдена охладить пыл Киева и убедить его в том, что ожидания по возвращению каждого клочка своей территории нереалистичны. Соответствующая публикация размещена на сайте журнала Foreign Policy.

«Администрация должна публично признать, что интересы Украины и Америки не идентичны и что заявленная Киевом цель освобождения каждого дюйма украинской территории нереалистична. Наиболее важными интересами Америки являются сохранение существования Украины как суверенного государства и предотвращение прямого конфликта с Россией», — подчеркнули исследователи.

Соавторами статьи стали Эмма Эшфорд, Джошуа Шифринсон и Стивен Вертхайм. Они подчеркнули, что разговоры о возможной победе Украины после недавнего транша военной помощи США Киеву лишены основания.

«Оптимизм неуместен. Новый законопроект вполне может представлять собой последний большой пакет, который Соединенные Штаты отправят в Украину. Как отметил геополитический аналитик Ян Бреммер, «Америка продолжает посылать Украине $60 миллиардов в поддержку из года в год, и это нереально, независимо от того, кто выиграет на президентских выборах», — отмечается в статье.

До этого экс-сотрудник Госдепа Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году.

Ранее МИД РФ назвал материал Foreign Policy о «Крокусе» кощунственным.