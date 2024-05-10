Журналист Гленн Гринвальд считает, что Крым и Восточная Украина не представляют важного интереса для Киева. Об этом он сказал в своем блоге на YouTube

Гринвальд считает, что Крым скорее входит в зону интересов России. Он обратил внимание, что об этом говорили и бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп.

Публицист добавил, что Украина не важна для США.

До этого бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что Украина не сможет восстановить экономику, если не захватит Крым. По его словам, будущее восстановление экономики Украины зависит от возвращения под свой контроль Крыма. Крупные инвесторы не будут вкладывать в восстановление страны деньги, пока есть риск возобновления военных действий, считает Ходжес.

Генерал отметил выгодное расположение полуострова, которое позволяет контролировать все побережье Черного моря, а также военное и коммерческое судоходство. Кроме этого, с военных баз на территории Крыма можно наносить стратегические удары по территории потенциального противника, указал военный.

Ранее Сергей Лавров заявил, что все больше иностранных партнеров РФ признают выбор Крыма.