«Хочу править миром»: Мадонне – 65

Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в американском Бей-Сити. Через двадцать лет будущая поп-звезда переехала в Нью-Йорк, имея лишь $35 в кармане. Сама певица называла переезд «самым смелым поступком» в жизни.

Спустя годы работы в забегаловках и ресторанах, в числе которых знаменитая «Русская чайная» на Манхэттене, занятий танцами и выступлений в музыкальных группах, она начала сольную карьеру. Первый сингл Мадонны «Everybody» вышел в 1982 году и к следующей весне поднялся на третью строчку чарта Billboard Dance Club Songs. Дебютный альбом «Madonna» был выпущен в 1983.

Сейчас на счету певицы 14 студийных альбомов, около сотни синглов и множество скандалов: она имитировала мастурбацию на сцене в 1984 году во время исполнения Like a Virgin, танцевала на фоне горящих крестов в клипе на Like a Prayer, выпустила книгу «Секс» со своими откровенными фотографиями и целовалась с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой на MTV Video Music Awards. Во время своего первого появления на телевидении на вопрос, чего она хочет, певица ответила: «Править миром».

В Россию Мадонна приезжала трижды: в 2006, 2009 и 2012 годах. Предпоследний ее концерт вызвал громкое судебное разбирательство: с нее и организаторов выступления в Петербурге потребовали взыскать 333 млн рублей за оскорбление чувств верующих и пропаганду ЛГБТ. Иск был отклонен судом, но спустя три года поп-звезда заявила, что больше не будет включать Россию в график своих гастролей.

Мадонна до сих пор выступает на сцене: в октябре 2023 года собирается в тур Celebration в честь 40-летия музыкальной карьеры. Он должен был начаться в июле, но концерты пришлось отложить из-за госпитализации певицы с серьезной бактериальной инфекцией.