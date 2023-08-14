«Зубило», «Безумный Макс», трофеи. Как проходит военно-технический форум «Армия-2023»

В подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа проходит Международный военно-технический форум «Армия-2023». В приветственном слове к участникам и гостям форума президент Владимир Путин отметил, что Россия готова к углублению военно-технического сотрудничества со странами, которые отстаивают свои интересы. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что иностранная военная техника оказалась «далеко не безупречной» в условиях реального боя и предложил гостям осмотреть трофеи.

«Рособоронэкспорт» уже заключил контракт с иностранным партнером на более чем $500 млн, тогда как за весь форум 2022 года суммы всех его контрактов составили более $400 млн. В этом году свою продукцию представят не только российские производители, но и 82 зарубежные компании. На форуме присутствуют и представители иностранных государств.

14 августа на стендах представлены прототип беспилотного броневика «Зубило» для штурмовых групп, защищенный автомобиль «Титан» для ВДВ и спецназа, автомобили «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» (такое название разработчики дали в честь знаменитой серии фильмов). Был также показан новый двигатель для Т-14 «Армата», дрон-камикадзе «Изделие-53» и другие новинки.

Чем в этом году удивит российский оборонно-промышленный комплекс – в фоторепортаже «Газеты.Ru».