«Накопились проблемные вопросы»: Пашинян впервые за несколько месяцев встретился с Путиным Песков: Россия согласовала с Арменией вывод российских пограничников из страны

Российский президент Владимир Путин впервые за несколько месяцев переговорил с премьером Армении Николом Пашиняном на фоне напряженной ситуации в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Стороны договорились о выводе части российских пограничников, так как условия изменились и Ереван больше не нуждается в дополнительной помощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российский президент Владимир Путин согласовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении во время переговоров:

«Действительно, в связи с тем, что условия изменились <...> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос».

Песков добавил, что российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией по просьбе армянской стороны.

Сотрудники российских погранвойск вместе с армянскими коллегами охраняют границы с Турцией и Ираном с 30 сентября 1992 года. В управлении находятся четыре отряда и контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц. В 2021 году стороны договорились, что российские пограничники также появятся на границе с Азербайджаном в Тавушской области. В марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы на этом участке. Армения решила отдать четыре села в юрисдикцию Азербайджана и провести новую границу. Поскольку страны смогли прийти к соглашению, российские пограничники там больше не нужны. Ранее Пашинян хотел, чтобы они покинули и Звартноц, но вскоре изменил свое решение.

Расставить точки над i

8 мая состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В Москву прибыли члены государств-участников, в том числе Пашинян. Премьер Армении ранее неоднократно критически высказывался в сторону России, так как его не устраивала позиция Москвы по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Ереван бойкотировал несколько мероприятий, связанных с ОДКБ, и даже раздумывал приостановить членство страны в организации. Несмотря на это, Пашинян решил приехать на заседание и даже лично переговорил с Путиным поздно вечером 8 мая в Андреевском зале Кремля. В начале встречи российский лидер отметил, что в 2023 году товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного значения в $7 млрд. Остальные детали беседы не раскрываются.

«Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», — сказал Песков. В Кремле отметили, что между двумя странами «накопились проблемные вопросы».

При этом представитель Кремля призвал не преувеличивать сложность разговора. По его словам, в двусторонних отношениях есть проблемы, но при тесном взаимодействии они и должны возникать.

«Мы видим, что политическая воля двух лидеров есть это обсуждать, дождемся результатов. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть. Взаимная заинтересованность сторон есть, потенциал двусторонних отношений есть. Поэтому в данном случае мы скорее склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», — добавил Песков на видео, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что Пашинян и Путин в последнее время практически не общались:

«Мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i».

Сразу после встречи Пашинян отправился обратно в Армению. Лидеры остальных стран остались в Москве, чтобы посетить военный парад на Красной площади и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.